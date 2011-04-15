Трейдеры ослабят рубль перед длинными выходными

Во вторник, 5 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 9 коп. (+0,10%), до 62,15 руб., курс евро – на 19 коп. (+0,26%), до 72,80 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+63,63%), а в паре евро/рубль – 445,2 млн евро (+41,06%).

Банк России с 5 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,929 руб., что ниже предыдущего закрытия на 27,66 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 72,4384 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,99 коп.

Торги по курсу рубля открылись ростом. Российская валюта находилась в положительной зоне около трех часов. Ей не удалось проигнорировать падение стоимости нефти марки Brent на 2,39%, до $73,80 за баррель. Курс доллара вырос до 62,46 руб., курс евро – до 72,89 руб.

Нефть подешевела на информации о том, что США обратились с просьбой к Саудовской Аравии и некоторым другим членам ОПЕК, чтобы они увеличили добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

На американской сессии пара доллар/рубль отступила от сессионного максимума на отметке 62,46 руб., вернувшись к 62 руб. Во второй половине торгов рубль получил поддержку от дорожающей нефти на фоне общего ослабления американской валюты.

Во вторник на глобальном валютном рынке локомотивами для основных валют выступали фунт и евро. Фунт подорожал к доллару после публикации сильных данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, евро – на слухах, что на текущем заседании ЕЦБ будет обсуждаться сворачивание программы QE (покупка облигаций).

В среду, 6 июня, в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,49%. По-прежнему по рублёвым парам ожидаю консолидацию цены на текущих уровнях в пределах 1 рубля. Не забываем про предстоящие длительные выходные в России. Перед ними многие инвесторы захотят выйти с рынка, чтобы себя обезопасить от неблагоприятных ценовых колебаний после открытия рынка 13 июня. Их действия окажут негативное влияние на рубль.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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