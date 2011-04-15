Утро благоприятно для спекулятивных покупок

Вчерашние торги практически на всех мировых площадках прошли безыдейно. В отсутствие драйверов роста Индекс Московской биржи потерял символические 0,23%. Около нуля закрылись и главные американские площадки.

Однако сегодня с утра внешний фон благоприятен для покупок. Американские фьючерсы прибавляют около 0,3%, но на 1,3% растет нефть, которая сейчас пытается закрепиться выше 76 долларов за баррель.

Мы ожидаем открытия рынка акций в небольшом, 0,2-0,4-процентном плюсе. Но на заметный рост рассчитывать не стоит: для этого нет ни поводов, ни притока свежих денег. Возможно, краткосрочный драйвер роста рынку акций под вечер придаст нефть, если статистика американского Минэнерго будет благоприятной для продолжения роста котировок сырья.

После вчерашней неудачной попытки снижения нефть совершает хороший технический отскок, поводом для чего стала информация Американского института нефти о снижении запасов. Однако мы неоднократно видели, как оценки API не совпадали с официальными данными, публикуемыми Минэнерго США по средам. В любом случае для пробития отметки 77,5 долларов за баррель нефти нужны более весомые драйверы. Поэтому в районе 77 долларов можно открывать спекулятивные краткосрочные шорты. Но публикацию официальных данных по добыче и запасам лучше пересидеть в деньгах.

Вблизи отметки 62 руб за доллар держится российская валюта. Сегодня рубль попробует пройти этот уровень вниз, в начале торгов воспользовавшись выросшей нефтью. Неприятным сюрпризом для рубля стало заявление Набиуллиной, что покупки валюты на рынке продолжатся и после достижения резервами объема 500 млрд долларов. Таким образом, рубль будет продолжать искусственно ослабляться для стимулирования пополнения бюджета.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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