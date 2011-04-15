У рубля достаточно сил для роста

Российский рубль потерял за вторник 9 копеек к доллару и 19 к евро. Пара USDRUB поднялась до 62.15, а EURRUB – к 72.80. Главными причинами являются ослабление нефти и избирательность рынков в отношении спроса на рисковые активы. В данном микро-тренде явно проявляется тенденция перетекания средств в сильные бумаги и выход из слабых.

Всеобщий оптимизм пока отошёл на второй план, выдвинув вперёд прагматичный подход, основанный на фундаментальных показателях. В частности, новости из Италии вызвали новый виток продаж её долговых обязательств с ростом доходности 10-леток с 2.54% до 2.8%. Также продолжается распродажа MXN (-1.4% к доллару за сутки). При этом позиции других сырьевых валют (CAD и AUD) укреплялись. Доходности защитных бумаг США и Германии в течение дня снижались, подавляя динамику бумаг финансового сектора.

Экономическая ситуация в России пока выступает в пользу устойчивости рубля, поэтому умеренно-позитивный старт торгов среды вновь открывает перспективы роста рубля ближе к 62.0.

Несмотря на то, что Италия перестала быть причиной турбулентности глобальных финансовых рынков, политические проблемы страны не покидают периферийного внимания игроков. Италия – достаточно крупная страна евро-региона, поэтому даже без угрозы выхода её из ЕС бюджетная и экономическая политика останется в фокусе рынков и будет оказывать непосредственное влияние на евро.

Планы нового правительства предполагают внушительный рост расходов бюджета, что отпугивает инвесторов из-за огромного долгового бремени страны и анемичных показателей роста (около 0.5% в год в среднем за последние 20 лет). Однако пока единая валюта потихоньку восстанавливает потери, понесённые в конце прошлого месяца.

Фондовые рынки продолжают укрепление под флагом роста высокотехнологичных компаний. Nasdaq второй день к ряду фиксирует максимальные уровни закрытия. Азия идёт следом, также фиксируя с утра прирост в рамках 0.5%. В то же время, акции финансового сектора вновь под давлением из-за сокращения доходности «безопасных» облигаций.

На валютном рынке индекс доллара снизился по итогам вторника на 0.2%, пара EURUSD преодолела 1.17, а GBPUSD сумела подняться до 1.34, а USDJPY подбирается к 110.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro









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