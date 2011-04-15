Участники рынка в ожидании решения основных экспортеров увеличить нефтедобычу

Котировки нефти марки Brent во вторник достигли $73,80 – минимального уровня с начала мая, однако, под конец торговой сессии покупателям удалось выкупить практически все дневное снижение. Стоит отметить, что новостной фон последних дней не только не изменился, но и стал более располагающим к сохранению коротких позиций. Участники рынка по-прежнему в ожидании решения основных экспортеров увеличить нефтедобычу посредством смягчения ограничений в рамках индивидуальных квот энергетического пакта. Напомним, что данное решение может быть принято уже на предстоящем заседании ОПЕК, которое состоится 22 июня. Накануне министр энергетики РФ Новак заявил, что страны ОПЕК и страны вне ближневосточного картеля должны пересмотреть текущее соглашение по ограничению добычи, ориентируясь на спрос, а также резкое снижение мировых запасов углеводородов. Аналитики из JBC Energy отмечают, что чистые длинные позиции по фьючерсам на Brent на ICE снизились на 29 мая до минимума за 8 месяцев. Подобное перепозиционирование свидетельствует о том, что инвесторы всерьез готовятся к предстоящим распродажам. «Масло в огонь» подливает и продолжающийся рост активности американских производителей нефти. Сегодня будут опубликованы официальные данные по изменению объема добычи нефти в США за прошлую неделю. В случае роста запасов нефти, а также увеличения недельной выработки, намерения ОПЕК увеличить и собственное производство могут стать яснее.







Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.