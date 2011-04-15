Инвесторы проявляют осторожный оптимизм. Евро подпитывается слухами о ЕЦБ

Мировые финансовые рынки продолжают торговаться в режиме покупок, хотя проявление оптимизма носит ограниченный характер. Никаких значимых потрясений на геополитическом фронте за последние дни не произошло, но инвесторы соблюдают осторожность из-за сохраняющихся рисков в мировой торговле и протекционистской политики Трампа. Умеренный оптимизм азиатских площадок перекинулся на Европу, где основные индексы открылись с повышением в среднем на 0,2%.Опережающую динамику продолжает демонстрировать итальянский MIB, который растет на вздохе облегчения после того, как новый премьер Конте дал понять, что страна не собирается выходить из зоны евро. Российские индексы открылись разнонаправлено. РТС растет в пределах 0,5%, отыгрывая локальное укрепление рубля на дорожающей нефти. Индекс МосБиржи теряет символические 0,09%.

На валютных рынках доллар слабеет к европейским валютам и укрепляется в паре с иеной. Евро получил толчок к росту на фоне вчерашних сообщений о том, что на предстоящем заседании (на следующей неделе) ЕЦБ обсудит временные рамки завершения программы количественного смягчения. Дополнительную поддержку единая валюта получает в условиях общего ослабления импульса доллара. Пара отметилась на 2-недельных максимумах в районе 1.1765, и если в ближайшее время сможет удержаться над 20-дневной скользящей средней, может продолжить восхождение. Однако в силу сохраняющихся рисков в Италии и общей негативной экономической картины в еврозоне потенциал более устойчивого роста евро остается ограниченным.

На рынке нефти котировки продолжают восстановление после вчерашнего обвала на слухах о том, что Америка попросила ОПЕК увеличить добычу на 1 млн баррелей. Brent, которая в моменте коснулась минимума почти месячной давности в районе 73,80, с утра попыталась протестировать отметку 76, но встретила сопротивление и слегка откатилась. Далее тон ценам задаст официальный отчет Минэнерго по запасам и добыче. Негативный сигнал с этого фронта способен подорвать хрупкое восстановление котировок.





Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX











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