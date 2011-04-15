Нефть: локальное давление ослабло

Нефть Brent подорожала на торгах в среду после трех дней снижения. На сей раз котировки могли удержаться выше уровня 74 и привлекли покупателей на просадке в район 74,50, к концу дня поднявшись от минимумов более чем на одну фигуру. С утра баррель сохраняет бычий уклон, стремясь к отметке 76.

На рынке сформировались противодействующие факторы, которые определили локальную динамику нефти. С одной стороны, неприятно удивили (во всех отношениях) свежие данные из США. Как показал отчет Минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно увеличились более чем на 2 млн баррелей против прогноза падения на аналогичную величину. Резко выросли запасы бензина, на 4,6 млн, что также стало неожиданностью, учитывая начало сезона вождения. Продолжила расти и добыча, увеличившись на 31 тыс. баррелей в сутки – до 10,8 млн баррелей.

Однако в противовес негативу с этого фронта выступили сообщения о том, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для своих клиентов в Азии и Европе, причем довольно резко. В своем решении королевство сослалось на коллапс экспорта из Венесуэлы. При этом саудовская госкомпания Saudi Aramco свернула политику скидок для европейских потребителей.

В целом же рынок нефти по-прежнему сфокусирован на предстоящем саммите ОПЕК, до которого осталось две недели. За это время еще часть игроков может зафиксировать прибыль на случай, если экспортеры все же придут к тому, что пора приступить к выходу из сделки. С другой стороны, Brent может найти вдохновение в потенциальных ободряющих комментариях экспортеров, которые могут попытаться поднять цены в преддверии важной встречи.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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