Инвесторы верят в благоразумие лидеров G7

Американские фондовые индексы росли на протяжении практически всей сессии 6 июня и завершили день на максимумах. S&P500 прибавил 0,86%. Dow провел лучший день за два месяца на фоне ралли в акциях крупнейших банков, поддержанных технологическим и интернет-секторами. Акции банков выросли вслед за скачком доходности казначейских облигаций. Индекс NASDAQ закрылся на рекордной отметке в третий раз подряд.

Курс доллара снизился к основным валютам. По отношению к евро доллар упал с 1,1717 до 1,1774 после сообщений о том, что Европейский центральный банк готов обсуждать сроки окончания программы количественного смягчения.

Президент США Дональд Трамп не отказывается от жесткой линии, которой придерживается с самого начала пересмотра внешнеторговых отношений. Об этом накануне сообщил главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, добавив, что США и Китай еще не достигли соглашения, которое бы удовлетворяло Трампа, стремящегося снизить торговый дефицит с этой страной. Мы ожидаем, что совместное давление со стороны основных торговых партнеров на США все же позволит достичь консенсуса.

Инвесторы игнорируют шум, связанный с противоречиями по вопросам внешнеторговых отношений, и верят в позитивный исход переговоров США с Китаем и ЕС. Предложение Китая по снижению торгового дефицита на $70 млрд при условии отказа США повышать пошлины позитивно влияет на настроения участников торгов. Рынки заряжаются оптимизмом относительно сохранения темпов роста глобальной экономики после подтверждения прогноза Всемирного банка.

Похоже, что S&P500 набрал недостающую силу, так как совершил мощный рывок вверх на хороших объемах. Рынок растет четвертый день подряд. Штурм новой вершины в2800 пунктов вполне вероятен, после чего перед индексом может открыться дорога к отметке 2900 пунктов. Сегодня мы ожидаем, что S&P500 вырастет на 0,3%, до 2780 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня важно отследить данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Учитывая хороший отчет по рынку труда, вполне вероятно, что фактический результат будет лучше прогнозного. Это еще раз подтвердит уверенность инвесторов в силе экономики и повышении процентных ставок ФРС на следующей неделе.









Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»





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