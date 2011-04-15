Инвесторам не понравилась покупка Магнита

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста вновь стали акции En+ (+5,15%), на этот раз за компанию вступились власти Ямайки. Аутсайдерами стали бумаги Магнита (-4,60%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 62.

Котировки Магнита обновили месячный минимум, упав ниже психологической отметки 5000 руб. Поводом стала новость о переговорах по покупке принадлежащего новому акционеру фармдистрибьютера. Хотя сделка еще не совершена и важнейшие параметры не раскрыты, поводом для негативной реакции могли послужить опасения роста капзатрат и долга и, как следствие, сокращение дивидендов. Я полагаю, что если менеджмент либо аналитики крупных инвестдомов обнародуют ожидания по результатам интеграции аптечного бизнеса, то разочарования сменятся ажиотажными покупками. В противном случае, котировки могут задержаться в диапазоне 4800- 5000 руб. до публикации результатов за 1П2018.

Минфин подтвердил незыблемость бюджетного правила. В нынешних условиях изменение цены отсечения, при которой сверхдоходы направляются в бюджет не имеет смысла. Правительству необходимо найти средства на реализацию новых мер социальной поддержки в размере 8 трлн руб., и без чрезмерной эмиссии, приводящей, как правило, к росту инфляции это возможно при условии увеличения налогов, использования сверхдоходов. Это означает, что снижаются шансы на укрепление рубля в этом году.

Ожидаю спокойную динамику. На локальном рынке в фокусе выступление Президента и отчетность Русгидро (-1,11%). Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 61,50-62,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2290-2320 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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