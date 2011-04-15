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07.06.2018

Рубль набирается сил перед неделей Центробанков

По итогам торгов среды рубль слегка укрепился к доллару и немного ослабел в паре с евро, что отражает тенденции на международном рынке форекс, где единая валюта растет на ожиданиях ужесточения риторики ЕЦБ, а доллар продолжает отступать из-за снижения доходности трежерис и торговых конфликтов Трампа с другими странами. Пара доллар/рубль впервые в этом месяце закрылась ниже отметки 62 руб., которая остается эпицентром скромных колебаний котировок, и никаких изменений в расстановке сил по-прежнему не происходит.
Рубль локально реагирует на настроения в сырьевом сегменте, где во второй половине дня давление на котировки Brent несколько ослабло. Тем не менее, в целом черное золото остается уязвимым, что отнюдь не придает уверенности нашей валюте. Пока с начала недели доллар находится в небольшом минусе, и основная заслуга в этом принадлежит самому «американцу» - спрос на доллар постепенно угасает на фоне оживления европейских валют. Эта тенденция удерживает рубль от просадки, как и ожидания бездействия ЦБ РФ на ближайшем заседании, которое состоится в конце следующей недели.
Что касается перспектив до конца этой торговой недели, не исключено, что игроки будут воздерживаться от покупок рубля перед длинными выходными в России. Более того, есть угроза фиксации прибыли, особенно в случае возобновления продаж на рынке нефти. Еще один предлог для сокращения рисков – грядущая неделя Центробанков, когда состоятся заседания ФРС США, ЕЦБ и Банка России. Так что после праздников курсом рубля будет управлять преимущественно монетарная политика. Ключевой фактор риска для нашей валюты с этого фронта – потенциально ястребиная риторика американского регулятора.


Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc





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