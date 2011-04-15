В ОПЕК могут возникнуть противоречия

В четверг нефть марки Brent резко подорожала, достигнув максимума 1 июня на отметке 77,36. С утра баррель обновил максимумы, коснувшись области 77,50, где встретил сопротивление в виде 20-дневной скользящей средней и откатился.

Предлогом для набега покупателей послужило заявление министра нефти Ирана о том, что наращивание добычи не будет обсуждаться на предстоящем саммите ОПЕК+ в Вене. В рамках первоначальной реакции рынок вздохнул с облегчением, ведь ранее Россия и Саудовская Аравия утверждали обратное.

С одной стороны, это действительно приободряющий комментарий, предполагающий сохранение приверженности экспортеров текущим условиям сделки. С другой – признак того, что грядущая встреча производителей будет непростой и полной противоречий. Рынку не понравится, если мнения участников саммита разделятся, особенно учитывая важность вопроса.

В преддверии мероприятия, назначенного на 22-23 июня, Brent еще может поштормить, особенно если Саудовская Аравия и Россия продолжат намекать на возможный пересмотр условий соглашения.

С технической точки зрения, котировкам необходимо закрепиться выше отметки 77 в краткосрочной перспективе, чтобы избежать новой волны фиксации прибыли. Однако вероятность очередного отката велика, особенно перед выходными и публикацией свежих данных Baker Hughes, которые могут указать на дальнейшее наращивание буровой активности в США.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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