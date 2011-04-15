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08.06.2018

Геополитика и протекционизм – в центре внимания

Цены на нефть Brent выросли (сейчас под влиянием рисков перебоев в поставках в Венесуэле), что должно было бы поддержать рынки акций. Однако против этого фактора играют геополитический риск (в том числе вследствие усиления разногласий между США и традиционными союзниками Вашингтона) и торговые войны (введение Трампом пошлин против ЕС, Канады и Китая). Все эти риски полностью проявят себя сегодня в ходе саммита G6+США.
США по большей части в минусе, снижение в Азии. США (S&P 500 -0.07%, DJIA +0.38%, NASDAQ -0.70). Азия (Hang Seng -0.98%, Shanghai -0.97%, Nikkei -0.28%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.06%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $77.24 за барр. – ниже открытия.
Все тот же сценарий и те же актеры не позволяют ожидать нового поворота в динамике торгов. На рынках сохраняется затишье, если не ступор в отсутствие четких драйверов. Ежегодная прямая линия с президентом Путиным, как и ожидалось, не вызвала какой-либо реакции.

Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс


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