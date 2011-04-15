Рынок акций рискует уйти к поддержке 2300 пунктов

Индекс Московской биржи вчера в очередной раз не смог закрепиться выше сопротивления 2320 пунктов, и это негативный сигнал для сегодняшнего дня.

Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: Dow Jones вырос на 0,38%, а S&P 500 снизился на символические 0,07%. Однако сегодня с утра фьючерсы на эти индексы теряют порядка 0,3%. Учитывая, что снижается и нефть (-0,75%) торги сегодня откроются в «красной» зоне. Если на рынок вдруг не придут позитивные новости, то Индекс Мосбиржи проведет день в несильном падающем тренде и может подойти поближе к «круглой» отметке 2300 пунктов.

Сегодня пройдут собрания акционеров трех крупных эмитентов – Сбербанка, НЛМК и «Северстали». Поэтому рекомендуем внимательно следить за новостями с этих мероприятий, особенно с собрания Сбера. Не исключено, то топ-менеджеры крупнейшего российского банка сделают какие-то заявления, способные двинуть котировки в ту или иную сторону.

После волатильных торгов в течение дня нефть закрыла торги на отметке 77,3 доллара. Под вечер даже появились мысли, что «черное золото» сегодня продолжит рост и пойдет прощупывать отметку 78 доллара за баррель. Однако сегодня с утра котировки упали ниже 77 долларов.

Возможно, причиной падения нефти и азиатских рынков стала статистика из Китая, зафиксировавшая сальдо торгового баланса страны в размере 24,9 млрд долларов, в то время как рынок ждал показателя в 31,9 млрд. Не в пользу покупок играет и начинающийся сегодня саммит G7, на которое европейские лидеры выскажут недовольство торговой политикой Трампа.

Несмотря на то, что доллар продолжил небольшое снижение к евро (сейчас пара евро-доллар торгуется на отметке 1,18) рубль не смог удержаться ниже уровня 61 руб за доллар. Учитывая рост политической напряженности, риск торговый войн и падающую нефть российская валюта может сегодня потерять к «американцу» копеек 30 и продолжить оставаться в коридоре 62-63 руб за доллар.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР







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