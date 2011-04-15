Нефть отошла на второй план, выход инвесторов из ОФЗ лишает рубль сил

В четверг, 7 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 65 коп. (+1,05%), до 62,41 руб., курс евро – на 90 коп. (+1,05%), до 73,57 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+16,12%), а в паре евро/рубль – 430,0 млн евро (+1,36%).

Банк России с 8 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,8125 руб., что ниже предыдущего закрытия на 19,39 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс единой европейской валюты вырос на 20,49 коп.

Торги на Московской бирже открылись снижением по рублёвым парам. Рубль держался в плюсе недолго. Укрепление евро на Форекс заставило покупателей рубля перед длинными выходными пересмотреть свои торговые планы и под них скорректировать открытые позиции.

Ралли по евро вызвали заявления главного экономиста ЕЦБ Питера Праета (Peter Praet). Он заявил, что на следующей неделе, 14 июня, члены Управляющего совета обсудят возможность постепенного сворачивания программы покупок облигаций.

На нефтяном рынке покупатели опять расправили плечи. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,6%, до $75,36 за баррель. Спрос на нефтяные фьючерсы увеличился на заявлениях министра нефти Ирака Джаббара Али Хусейна аль-Луэйби. Он сообщил, что увеличение нефтедобычи не будет стоять на повестке встречи ОПЕК+ в Вене 22-23 июня. Думаю, до встречи мы ещё не раз услышим противоречивые заявления от представителей картеля.

Нефть подорожала – рубль подешевел. Как так? Полагаю, что причина ослабления рубля кроется в распродаже ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,22%, до 142,12. В среду провалился один аукцион Минфина РФ. Инвесторы выходят из бумаг перед выходными. Интересное начнется, когда значение индекса RGBI опустится ниже 141,35. В этом случае курс доллара устремится к уровню 64 руб.

Пока же курс доллара восстановился до 62,66 руб., курс евро – до 73,95 руб. В пятницу, 8 июня, ключевым индикатором для рублевых пар будет индекс RGBI и общая динамика курсов валют развивающихся стран. Пара доллар/рубль остается торговаться в диапазоне 61,05 – 63,10 руб., чтобы цене придать ускорение, её нужно выбить из коридора. На фоне укрепления евро на рынке Форекс рост пары евро/рубль может продолжиться до 74,20 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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