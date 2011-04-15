Нас ждут новые максимумы по доллару

Владимир Путин накануне провел ежегодную «прямую линию». Президент рассказал об успехах российской экономики. Однако, валютный рынок ему не поверил.

Вчера Владимир Путин несколько часов в эфире федеральных телеканалов рассказывал про успехи отечественной экономки. Впервые «прямая линия» проводилась без участия зрителей в студии. Президент в очередной раз рассказал об устойчивой траектории роста экономики на 1,5% за год, о росте доходов населения на 3,8%. Он это все назвал «объективной статистикой», добавив что «конечно, ее не каждый человек на себе ощущает».

Ощущают все это и правда не многие. По опросам общественного мнения, лишь 13% респондентов признаются в росте доходов, а подавляющее большинство предпринимателей называют положение в стране кризисным или катастрофическим. Все это, к сожалению, наглядно иллюстрирует ту оторванность власти от реальности, которая есть в нашем государстве. Про «объективную статистику» в России мы вообще промолчим.

И это не только наше настроение. Рынок не поверил действующему главе государства. Рубль вчера активно снижался даже на фоне роста нефтяных котировок. Индекс московской биржи завершил день практически нулевой динамикой.

Сегодня утром на ММВБ за доллар дают 62 рубля 55 копеек, евро торгуется на отметке 73 рубля 70 копеек. Индекс ММВБ держится в районе 2315 пунктов, котировки нефти марки Brent торгуются чуть ниже 77 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается на отметке 7600 долларов.

Вероятнее всего в ближайшее время, без каких-либо потрясений на внешних рынках, рубль будет относительно стабилен. Мы ожидаем, что в ближайшее месяц - полтора курс доллара вполне способен удержаться в пределах 62 - 63 рублей. Отчасти этому будет способствовать позитивная динамика нефти, отчасти приближающийся налоговый период и, возможно, чемпионат мира по футболу, во время проведения которого, финансовые власти будет стараться держать курсовые колебания под контролем. А вот дальше, во второй половине июля - начале августа, вероятнее всего мы увидим ослабление «деревянного». Скажется сезонный фактор, пропадет необходимость сдерживания курса, а Минфин своими рекордными объемами покупок будет толкать курсы инвалют вверх. Вполне вероятно, что до конца лета нас ждут новые максимумы в доллар/рубле.









Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн





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