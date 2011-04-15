Рубль ускоряет снижение

Сегодня пара USD/RUB открылась вверх, после чего продолжила повышаться, обновив месячный максимум.

Пара EUR/RUB также стартовала на положительной территории, установив новую месячную вершину чуть ниже уровня 74 руб., но затем откатилась, демонстрируя более слабую динамику из-за снижения евро на внешнем валютном рынке.

Устойчивое снижение рубля, начавшееся вчера, вызвано усилившимся выходом инвесторов из активов развивающихся стран. Об опасности ситуации свидетельствует приближение бразильского реала к ключевому уровню 4 за доллар США, который ранее сигнализировал о больших проблемах во всей мировой финансовой системе.

Как указывалось еще во вторник, российская валюта на этом фоне почти перестала реагировать на позитивную динамику нефтяных цен, отыгрывая лишь нисходящие импульсы нефти.

Кроме того, вчера мы уже отмечали опасную тенденцию, сложившуюся на рынке российского госдолга, которая угрожала ослаблением рубля. Сегодня нисходящая динамика индекса гособлигаций RGBI усилилась, в результате чего он в очередной раз обновил двухмесячный минимум.

Тем не менее, учитывая высокий уровень цен на нефть и низкий объем российского суверенного долга в валюте, негативные тенденции развивающихся рынков пока имеют ограниченное влияние на российские активы.

Нефть корректирует сильный рост

Нефтяные цены завершили предыдущую сессии значительным ростом около нового недельного максимума ($77,6 по Brent), и сегодня на старте дня он был обновлен. Однако затем нефть перешла к плавному коррекционному снижению. Сейчас Brent теряет почти 1% на отметке $76,7.

Давление на нефтяные цены оказывает возобновившийся активный рост доллара к основным мировым валютам. Кроме того, на динамику котировок может повлиять еженедельная статистика по буровой активности на американском континенте, публикуемая сегодня в 20:00 МСК.

Доллар возобновил активное повышение

В начале дня американская валюта умеренно снижалась, но перед стартом российской сессии резко ушла вверх, после чего продолжила устойчиво расти. Сейчас индекс доллар находится около отметки 93,8 п., повышаясь на 0,4%. Поддержку американской валюте оказали сильные данные с рынка труда США, опубликованные вчера.

На этом фоне европейская валюта перешла к поступательному снижению. В данный момент пара EUR/USD достигла отметки 1,173, теряя 0,6%. Дополнительное давление на евро оказало неожиданное сокращение промпроизводства в Германии и Франции в сегодняшнем отчете, а также более слабый показатель германского торгового баланса.









Дмитрий Бабин, эксперт «БКС Брокер»





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