Рынок нефти готовится к турбулентности

Нефть умеренно подешевела в пятницу, так и не сумев вернуться выше отметки 77 после кратковременного подъема в район 77,50. К концу дня Brent, которая едва удержалась над уровнем 76, обосновалась у отметки 76,40.

В сырьевом сегменте по-прежнему преобладают опасения относительно увеличения добычи ОПЕК. Рынок осознает, что предпосылки и обоснования для такого решения присутствуют и на всякий случай частично сокращают риски. Это выливается в безрезультатные попытки роста цен. При этом игроки не решаются активно проталкивать актив ниже, что оправдывается общей фундаментальной картиной, где определенно превалируют позитивные факторы.

Между тем, активность на сланцевых месторождениях США продолжает расти. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых установок в стране увеличилось еще на одну единицу, до 862 штуки, что является новым максимумом с середины марта 2015 года. рынок уже давно смирился с беспрерывным наращиванием добычи в Штатах, однако по мере приближения показателя производства к круглой отметке 11 млн баррелей негативное влияние со стороны этого фактора может усилиться.

Ближайшие две недели в ожидании саммита будут напряженными для рынка черного золота. Цены будут чутко реагировать на любые комментарии со стороны экспортеров, участвующих в сделке. Если снова появятся намеки на пересмотр условий соглашения, мы увидим новую волну фиксации прибыли. Впрочем, не исключено, что в моментах цены будут резко расти на словах поддержки от ключевых производителей, включая Саудовскую Аравию.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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