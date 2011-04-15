Не рисковать, а отдыхать!

Вчера индекс МосБиржи потерял 2%. Для многих инвесторов «суббота это суббота» и они не будут участвовать сегодня в торгах. Никакими указами и декретами не заставишь людей работать, если они этого не хотят.

Естественно, что перед длинными выходными инвесторы закрывали «длинные позиции» чтобы сполна насладиться отдыхом. Зачем рисковать, когда впереди столько событий, которые могут двинуть рынок в ту или другую сторону? Впереди заседание ФРС США, заседание ЕЦБ, саммит Северная Корея – США. Главный экономист Европейского Центробанка сказал, что в ходе заседания 14 июня будет обсуждаться целесообразность завершения программы скупки облигаций в этом году. Если в ближайшие дни эта тема получит развитие, то европейские рынки будут снижаться.

Зачем рисковать, если обстановка на развивающихся рынках тревожная? Аргентинский песо в пятницу обновил рекордный минимум после соглашения с МВФ по $50 млрд. Центральный банк Аргентины в пятницу прекратил поддерживать песо, после того как Аргентина достигла соглашения на рекордную сумму с МВФ. Ранее ЦБ Аргентины в течение трех недель проводил интервенции для стабилизации песо, а после переговоров с МВФ поддержка песо была прекращена, и в пятницу в начале торгового дня песо упал почти на 1,86%. В четверг МВФ одобрил кредитный транш для Аргентины на сумму в $50 млрд. Это самый большой спасительный транш за всю историю существования МВФ. Взамен Аргентина согласилась ускорить сокращение бюджетных расходов, дать больше независимости ЦБ и изменить целевой уровень инфляции. Правительство Аргентины обратилось к МВФ в мае, когда на фоне волатильности на мировых рынках и роста беспокойств касательно надежности центрального банка начались массовые продажи песо.

Бразильский фондовый индекс Bovespa упал на 1,23%. Аналитики JPMorgan говорят, что надо было понизить рейтинг бразильских акций, но теперь уже слишком поздно. Аналитики JPMorgan сказали, что они не меняют оценку бразильского рынка, хотя признают, что надо было понизить рейтинг где-то месяц назад – до того, как бразильская валюта ослабла до минимума за период с начала 2016 года, а ключевой бразильский индекс Bovespa потерял 16%.

Объем торгов на американском фондовом составил 6,05 млрд акций (на 10% меньше среднего за 20 дней). Желающих рисковать мало. Саммит G7 проходит трудно, Трамп неотступно держит жесткую риторику по вопросам торговли. Ангела Меркель в пятницу выдвинула идею создать механизм для улаживания существующих и предотвращения будущих торговых разногласий с США, сообщает Reuters со ссылкой на французского чиновника, который общался на условиях анонимности. Похоже, что шансы на достижение консенсуса по итогам Саммита в Канаде малы. Не ожидается, что на этом Саммите получится достичь каких-либо существенных договоренностей. «Крайне маловероятно, что будет финальное коммюнике», – сказал Reuters чиновник из G7 на условиях анонимности. Кроме того, на 12 июня в Сингапуре запланирована беспрецедентная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая может сорваться.

В пятницу вечером цены на нефть продолжили падать на фоне беспокойств из-за роста нефтедобычи в США и падения спроса в Китае. К тому же, JP Morgan понизил прогноз по цене на нефть WTI на 2018 год на $3 до $62,20 за баррель. Но по цене Brent прогноз J.P. Morgan сохранен. «По нашим оценкам, в 2018 году цена Brent будет преимущественно оставаться около $69,30/барр», – сообщили аналитики J.P. Morgan в заметке от 8 июня.

Что будет с рынком дальше. Я уже писал ранее что, по моему мнению, июнь не станет месяца роста для индекса МосБиржи (в лучшем случае его динамика будет боковой). Слишком много рисков накопилась, а ЧМ Мира по футболу эти риски никак не снимет. Индекс МосБиржи находится под локальным понижательным трендом с 15 мая с.г.. индекс развивающихся рынков от MSCI также пребывает под понижательным трендом… Можно рассматривать для покупки дивидендные акции такие как ранее рекомендованные нами ЭнелРос ао или ФСК ЕЭС, но по «широкому фронту» акции сейчас лучше не покупать. На высоких ценах на нефть вместо того чтобы штурмовать максимумы февраля, индекс МосБиржи тестирует минимумы мая. Сильным наш рынок назвать нельзя.

В долгосрочном плане золото интересная тема. Пробив вверх $1300, цена на золото вырастет до $1400, полагают аналитики ING, и это только вопрос времени. Цене на золото будут оказывать поддержку ослабление доллара США, объем госдолга США и позитивные показатели по физическому спросу. «По нашим прогнозам, средняя цена на золото во втором квартале 2019 года составит $1400 за унцию, так как доллар возобновит снижение, а проблема дефицита счета текущих операций при бюджетном дефиците в США снова выйдет на первый план», – сообщил в отчете на этой неделе стратег по сырьевым рынкам ING Оливер Ньюджент.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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