Рубль будет в лучшем случае стабилен

В первой половине пятничных торгов рубль резко просел на фоне целого ряда медвежьих факторов. В моменте пара доллар/рубль достигала 1-месячных максимумов в районе 62,88 руб. Однако планы доллара по покорению отметки 63 руб. сорвались, и во второй половине дня котировки резко развернулись. В результате рубль отыграл почти все понесенные с начала дня потери.

Общее давление рубль ощущает на себе со стороны оттока капитала из развивающихся рынков. Также оставляет желать лучшего динамика ОФЗ, которые активно распродаются на этой неделе. Улучшилось самочувствие доллара, который предпринимает попытки восстановления на международной арене. Все это вкупе с интервенциями Минфина в рекордных объемах и тенденцией к фиксации прибыли на рынке нефти отнимает силы у «россиянина».

Впрочем, вчера заявления Трампа смогли временно перечеркнуть все эти факторы давления. Лидер Белого выступил за возвращение России в «Большую восьмерку», что тут же вернуло на сцену перспективы потепления отношений между двумя странами. К слову, с американским президентом солидарен новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Однако далее мы вряд ли услышим слова поддержки в адрес предложения Трампа со стороны других стран, а значит, существенного стимула к росту рубля в этом контексте не будет. К тому же все вышеперечисленные негативные факторы остаются в силе, а итоги саммита вряд ли будут радужными. Соответственно, на данный момент мы не видим причин для дальнейших покупок рубля, который в лучшем случае будет стабильным в ближайшей перспективе.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc



























В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.