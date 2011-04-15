Россию могут вновь пригласить в G7

Рынок резко скорректировался в пятницу. Большинство бумаг потеряли более 2%. Исключением стали «префы» Башнефти (+ 0,36), и немногочисленные другие акции сектора. Лидерами снижения роста стали акции Магнита (- 4,21), они обновили минимум с начала мая. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62 - 63.

Среди новостей компаний выделим Татнефть (- 2,20%), которая опубликовала отчетность за 1 квартал по МСФО. Добыча нефти сократилась на 2,4% к предыдущему кварталу. Однако на фоне роста цены на нефть выручка выросла на 13% в годовом выражении, а показатель EBITDA – и прибыль - на 18%. Тем не менее компании не удалось добиться опережающего роста из-за увеличения налоговых расходов. Реакция рынка оказалась слабонегативной, что, впрочем, обусловлено общим фоном, хотя привилегированные акции закрылись на положительной территории.

На международной арене ньюсмейкером вновь стал Д.Трамп. Президент США выступил за присоединение России к «Большой Семерке». Если идея получит поддержку, то это было бы хорошим импульсом для рынка. Вслед за возвращением к «Восьмерку» были бы сняты барьеры и ограничения на экспорт, вызванные санкциями. Также резко улучшится инвестклимат. Участники рынка, на мой взгляд, консервативно оценивают возможность возвращения России в «семерку» в этом году из-за того, что большинство ее членов настроены негативно, но начало процессу положено.

Ожидаю спокойную динамику. На локальном рынке в фокусе нет событий. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,50 - 63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2270 - 2280 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.