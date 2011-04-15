Российский индекс гособлигаций тянет рубль вниз

В пятницу, 8 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 10 коп. (-0,17%), до 62,31 руб., курс евро – на 30 коп. (-0,42%), до 73,33 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,6 млрд (+27,77%), евро/рубль – 508,6 млн евро (+18,27%).

Торги на Мосбирже по рублёвым парам открылись ростом на фоне снижения нефтяных котировок. Курс доллара поднимался до уровня 62,94 руб., курс евро – до 73,94 руб. Во второй половине торгов российская валюта перешла к росту после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуться в G8, чтобы решать мировые проблемы.

Пара доллар/рубль к закрытию сессии снизилась до 62,33 руб., курс евро – до 73,33 руб. Снижение стоимости нефти до $76,40 за баррель сорта Brent сдержало рост курса рубля.

На текущей неделе цены на нефть слабо влияли на рубль. За пять последних дней корреляция между парой доллар/рубль и ценой на нефть сорта Brent два раза менялась с отрицательной на положительную. 7 и 8 июня рубль ослаблялся к доллару на растущих нефтяных котировках, укреплялся – на снижающихся.

В ожидании встречи глав стран Большой семерки в пятницу на валютном рынке форекс участники рынка массово закрывали рисковые позиции. На этом фоне пара евро/доллар упала до 1,1727, а курс йены вырос до 109,99. Пара евро/йена снизилась до 128,11. В связи с этим рублю удалось у евро отыграть больше потерь, чем у доллара.

В субботу, 9 июня, на торгах в Азии ожидаю повышение рублевых пар. Поскольку фокус внимания участников рынка сместился на Д.Трампа, они упустили один важный момент. Четвертый день подряд инвесторы распродают ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,34%, до 141,63. Значение индекса приблизилось к критическому уровню 141. По оценкам Альпари, его падение ниже 141 приведет к новому витку ослабления российской валюты.

Если индекс RGBI сегодня окажется в центре внимания трейдеров, то курс доллара может сегодня подняться до 63,50 перед длительными выходными. В паре евро/рубль сопротивление находится на уроне 74,30 руб. Как покупатели его проскочат, рост пары ускорится до 74,70 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари





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