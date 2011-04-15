На мировых рынках выходной, российский рынок торгуется в одиночестве

Сегодня новых факторов, способных повлиять на курс рубля не ожидается. Курс доллар/рубль сегодня будет находиться в узком диапазоне 62-62,5 руб., а евро/рубль на отметках 73-73,5 руб. На тонком рынке влияние на ход торгов могут оказать очередные неожиданные новости в адрес России и Владимира Путина с саммита G7.

В субботу 9 июня российский фондовый рынок будет торговаться в гордом одиночестве. Перед сегодняшним открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Мы ожидаем спокойных торгов на низких объёмах. Не исключено, что по инерции индексы продолжат сползать вниз. Индекс Московской биржи будет торговаться на уровнях 2260-2275 пунктов, индекс РТС 1140-1145 пунктов.

Вчерашний день на нефтяном рынке прошёл под знаком снижения. Котировки Brent откатились вниз на 1,5% после выхода данных о спросе на нефть в Китае. В мае отгрузки нефти в Поднебесной снизились на 4% г/г до 9,2 млн баррелей в сутки, при этом импорт продолжил расти (+5%). Именно спрос на нефть сейчас определяет её динамику, поэтому участники рынка восприняли эту статистику настороженно.

Проанализировав эти цифры, ОПЕК может не решиться на подъём квот на добычу на июньском заседании. Тем более, что количества активных нефтяных буровых установок в США продолжает расти – по данным Baker Hughes на прошлой недели их число увеличилось на 1 единицу, до 862 установок.

Нефтяные котировки завершили вчерашнюю торговую сессию на уровне $76,37. Сегодня мировые рынки закрыты, фьючерсы на Brent на срочном рынке Московской биржи будут торговаться без внешних ориентиров. Мы ожидаем спокойных торгов в узком коридоре $76,2-76,5 за баррель Brent.







Роман Ткачук, старший аналитик Альпари





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