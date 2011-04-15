Российский рынок умеренно восстанавливается в гордом одиночестве

В отсутствие внешнего фона российские фондовые площадки открылись в субботу с повышением, отыгрывая возобновление покупок на американском рынке накануне. Отечественные индексы торгуются без ориентиров со стороны иностранных коллег и сырьевого сегмента, а значит, активность течение предпраздничного дня обещает быть невысокой. Вчера индекс МосБиржи просели более чем на 2% под влиянием откровенно негативного внешнего фона из-за бегства от рисков в преддверии саммита «Большой семерки». Теперь бенчмарки перешли к технической коррекции, хотя импульс носит сдержанный характер – индекс МосБиржи повышается в пределах 0,5% и вряд ли сможет существенно ускорить восстановление из-за отсутствия катализаторов.

С понижением на 0,5% торгуются котировки «Мечела». Инвесторов не воодушевила новость о том, что российская компания и японская JFE Steel пролонгировали соглашение о поставках угольной продукции в Японию еще на три года, до июня 2021 года. В рамках достигнутых договоренностей «Мечел» будет ежегодно поставлять JFE Steel до 1,5 млн т углей для металлургии. Также компания планирует довести долю, приходящуюся на японского партнера, до 15% от общего объема экспортных продаж.

По итогам квартального пересмотра индексный провайдер MVIS включил акции Evraz в индекс MVIS Russia с весом 2,45%. Акции банковского сектора восстанавливаются – бумаги ВТБ и «Сбербанка» торгуются с повышением в среднем на 0,5%. Глава «Сбербанка» Герман Греф предложил правительству рассмотреть возможность продажи государственных банков, в том числе «Сбербанка», в качестве альтернативы повышению налогов.

Интересным будет поведение отечественных индексов после возвращения с длинных праздничных выходных. Торги возобновятся только в среду. К тому моменту мировые площадки уже отыграют итоги саммита «Большой семерки», и если первоначальной реакцией инвесторов будет бегство от рисков, то к середине недели страсти уже поутихнут, что ослабит потенциальное давление на российский рынок, если, конечно, не произойдет других потрясений, в том числе на сырьевых площадках.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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