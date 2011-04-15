Рубль опасается возвращения долларовых быков

Рубль открыл субботние предпраздничные торги с небольшим повышением, продолжая восстановление, спровоцированное заявлениями Трампа, который вчера выступил за возвращение России в «Большую восьмерку». Европейцы, правда, раскритиковали лидера Белого дома за такое предложение, да и сама Москва дала понять, что «уже поздно».

Меркель сказала, что для возвращения РФ в G8 пока нет достаточных оснований. Канада выразила солидарность с Германией, которая выступила от имени европейцев, сославшись на отсутствие прогресс в украинском конфликте. Сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил недоумение по поводу шага Трампа. Впрочем, это был лишь очередной спланированный ход, который не повлечет за собой каких-либо фактических последствий, равно как и не позволяет надеяться на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой. А значит, и поддержка для рубля в этом контексте носит сугубо эмоциональный, символический и кратковременный характер.

В остальном российская валюта по-прежнему подвержена понижательным рискам. На предстоящей неделе состоится заседание Федрезерва, по итогам которого с большой долей вероятности ставка будет повышена. Такой сценарий уже заложен в ценах и потому не вызовет эйфории у быков по доллару, равно как и не должен оказать существенного давления на рисковые активы, которые уже готовы к следующему акту ужесточения монетарной политики в США. Риск состоит в том, что регулятор, сославшись на неплохую макроэкономическую картину и достижение целевого уровня ценовым индексом PCE, может указать на вероятность четырех повышений стоимости кредитования до конца года вместо трех запланированных.

При таком варианте развития событий доллар повсеместно укрепится, в том числе и против рубля. Давление на нашу валюту усилится, если на рынке нефти не появится предлогов для возобновления покупок. Кроме того, не будем забывать о спаде интереса к покупкам ОФЗ и активов развивающихся стран в целом.







Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр"











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