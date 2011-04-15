Цены нефти могут, не дожидаясь осени, полететь на юг

Цены энергоносителей в наш праздничный день совершали лишь незначительные колебания. Явного тренда в последние две недели пока не прорисовывается. Подешевевшие после намеков представителей ОПЕК цены нефти Brent в последнее время совершали колебания в интервале 75-78 долларов за баррель.

Как показали последние отчетные данные ОПЕК, Саудовская Аравия в последний месяц нарастила добычу на 85,5 млн. баррелей. (Хотя в рамках ОПЕК рост добычи в Ираке, Саудовской Аравии и Алжире был в значительной степени уравновешен ее снижением в Нигерии, Венесуэле и Ливии).

Наращивание добычи происходит и в России - в первую неделю июня тоже добыча выросла до самых высоких значений за последние 14 месяцев, поскольку многие компании нарушили принятые на себя квоты. Хотя официальные представители России оправдывают свою позицию по увеличению добычи желанием обеспечить стабильность на рынке нефти во время высокого спроса в летний период. Агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник сообщает о планах России предложить странам ОПЕК+ постепенно вернуться к уровням добычи октября 2016 года. Расчет видимо делается на то, что фактический рост предложения на рынке будет меньше, поскольку ряд стран, главным образом, Венесуэла, Ангола и Мексика, не могут нарастить добычу. Так или иначе, но давление застоявшихся производителей нефти (вместе с достаточно высокими ценами) подтачивают единство стран ОПЕК+.

Пока добыча еще в основном находится в рамках действующего соглашения ОПЕК+. Но слово об увеличении добычи не воробей. В сложившихся условиях ухода профицита предложения на ближайшем заседании стран ОПЕК, которое состоится в Вене 22-23 июня вполне можно ожидать размягчений действующих с начала 2017 года соглашений. (Давление потребителей нефти здесь тоже играет существенную роль: так, СМИ активно обсуждают слухи, что СА увеличивает добычу под давлением США). Хотя планам по увеличению добычи есть серьезные противники. Так что предстоящий саммит ОПЕК обещает быть жарким. Но если производители все же договорятся в ближайшие месяцы нарастить добычу, то цены нефти, даже не дожидаясь осени, могут полететь на юг.





Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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