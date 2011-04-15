За время длинных выходных драматических изменений на мировых финансовых рынках не произошло, хотя экономические прогнозы не радуют. Протекционизм растет везде и на международном уровне проблема не решается. У инвесторов есть много поводов для беспокойства: экономисты предупреждают об опасности торговой войны, обостряется геополитическая напряженность, рост цен на нефть и кризисы в развивающихся странах могут существенно сказаться на росте мировой экономики. Эксперты говорят, что влияние на экономику недавно введенных Дональдом Трампом пошлин пока носит ограниченный характер, но если они вызовут серию взаимных ответных мер, то проблем будет гораздо больше. «Эскалация войны пошлин может привести к суммарным потерям торгового оборота, эквивалентным потерям во время мирового финансового кризиса», – сообщил Всемирный банк в отчете на прошлой неделе. Старший экономист банка Berenberg Каллум Пиккеринг говорит, что геополитические риски сейчас на самом высоком уровне с начала 2000-х годов. На рынках развивающихся стран неспокойно. Инвесторов привлекает рынок США ростом котировок акций, доходности облигаций и укреплением доллара.

Аналитики Wells Fargo пишут в обзоре: «Несмотря на неопределенность в краткосрочной перспективе, на 2018 год мы всё же ожидаем дальнейшего ужесточения монетарной политики в разных странах мира. По нашим ожиданиям, до конца года FOMC ФРС США повысит ставки еще три раза, Банк Англии повысит ставку еще один раз, а Банк Канады – еще два раза. Мы не ожидаем повышения ставок ЕЦБ до примерно этого же времени в следующем году, но прогнозируем сворачивание его программы скупки облигаций до конца этого года, несмотря на недавнюю политическую неопределенность в Испании и Италии. Банк Японии продолжает стоять особняком: от него мы ожидаем сохранения строго адаптивной монетарной политики», – говорит Wells Fargo. «Наша команда валютных стратегов ожидает возобновления нисходящего тренда по доллару против большинства основных валют в этом году.

Цены на нефть несколько снизились. Эксперты Управления по энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) при министерстве энергетики США повысили прогноз по нефтедобыче в США на 2018 год, но понизили на 2019 год, сообщило EIA в опубликованном во вторник Краткосрочном обзоре энергетических рынков (Short-Term Energy Outlook, STEO) за июнь. EIA повысило прогноз по нефтедобыче в США в 2018 году до 10,79 млн б/д, на 0,6% по сравнению с майским прогнозом. На 2019 год, однако, прогноз понижен на 0,8% до 11,76 млн б/д. По цене на нефть марки WTI в 2018 году прогноз EIA понижен на 1,6% до $64,53, но по цене Brent прогноз повышен на 0,5% до $71,06 за баррель.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся - Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, но он не всех устроил. Во вторник британский рынок закончил торги на негативной территории. Соглашение, подписанное президентом США и лидером КНДР по результатам саммита, многие критики посчитали слишком общим по смыслу в той его части, где говорится о денуклеаризации Корейского полуострова. В документе декларируется целью полная денуклеаризация Корейского полуострова, но в заявлении не хватает подробностей касательно проверки хода процесса. В документе нет слов «необратимый» и «контролируемый» в отношении процесса денуклеаризации, в то время как США уже давно ставят целью добиться именно этих характеристик процесса. Вчера началось двухдневное заседание Федрезерва США, от которого участники рынка ждут повышения процентных ставок». В четверг будет заседание ЕЦБ, по результатам которого ожидается оглашение сроков сворачивания программы скупки облигаций. Банк Японии выпустит заявление по монетарной политике в пятницу.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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