В понедельник возобновилась коррекция вниз по индексу РТС, что отчасти объясняется укреплением доллара США в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС (итоги будут объявлены сегодня вечером), отчасти – неопределенностью в отношении динамики цен на энергоносителей, связанной с возможным обсуждением участниками сделки ОПЕК+ вопроса о постепенном снятии ограничений на добычу нефти. В секторе высоколиквидных бумаг подешевели Аэрофлот (AFLT, -0.8%), Газпром (GAZP, -0.5%), Башнефть (BANE, -0.5%). Тем временем металлургический сектор сыграл роль «защитного»: подорожали бумаги Мечела (MTLR, +4.0%), Северстали (CHMF, +2.6%), Норникеля (GMKN, -1.3%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 5.3%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 4.9%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 4.6%.

Фондовые индексы США вчера закрылись в среднем в небольшом плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы во вторник немного понизились, в среднем в некотором минусе пребывают и азиатские индексы.

Данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Между тем сегодня в течение дня возможно сохранение низкой активности на фондовых рынках в целом в ожидании итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС. В то время как решение о повышении базовой процентной ставки ФРС почти не вызывает сомнений, сопутствующий комментарий и обновление экономических прогнозов ФРС по итогам заседания могут дать участникам рынка основания для пересмотра ожиданий в отношении динамики процентных ставок. На валютном рынке в течение дня возможна консолидация вблизи отметки 63.0 по паре доллар-рубль в преддверии подведения итогов заседания ФРС США.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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