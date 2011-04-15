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13.06.2018

Вокруг рубля усиливается негативный фон

После паузы на события вокруг G7 и саммита США и Северной Кореи фокус рынков вернулся на проблемы развивающихся стран в свете ужесточения политики ФРС. Настрой FOMC на повышение ставок и возможное ускорение этого темпа в свете сильных данных по инфляции усиливают отток из развивающихся рынков, в том числе оказывая давление на российскую валюту.
Вчера на международных торгах доллар поднимался выше 63 рублей, продолжив восхождение к месячным максимумам. Однако отсутствие активных торгов на российском рынке позволяет ожидать более резкой реакции рубля в начале дня, так как внешний фон указывает на усиление негатива.
Так, нефть окончила вторник падением на 1.4% до $75.20 и опустившись к минимумам недельной давности.
Что ещё важней, валюты других крупных развивающихся стран остаются под сильным давлением. ZAR потерял за вторник 1.4%, а за неделю активных распродаж – 5%. TRY отдала доллару 1.7% за сутки, а MXN – 0.6%.
В этих условиях от рубля стоит ожидать просадки на 50-70 копеек к уровням закрытия биржи в понедельник до 63.30-63.50. Важным уровнем для USDRUB будет отметка 64. Сочетание ястребиного тона ФРС и сворачивание спроса на риски на рынках способны вызвать взятие данного уровня, отправив пару на тест максимумов апреля. Целями этого импульса могут стать значения выше 66, которые доллар достигал в августе и ноябре 2016-го.
EURRUB находится вблизи 74, но глобальный спрос на безопасность в преддверии ФРС способен поддерживать спрос на единую валюту, вызывая рост пары. Здесь значимым уровнем является отметка 76, откуда пара разворачивалась к снижению в конце апреля.


Финансовый аналитик, FxPro Александр Купцикевич



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