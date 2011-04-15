Ключевой момент для рубля и доллара: на чьей стороне сила?

В понедельник, 11 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 47 коп. (+0,47%), до 62,81 руб., курс евро – на 36 коп. (+0,50%), до 74,03 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $765,7 млрд (+142,38%), а в паре евро/рубль – 123,7 млн евро (+3,6%).

Банк России с 10 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,3431 руб., что ниже предыдущего закрытия на 32,49 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,3654 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,46 коп.

В преддверии празднования Дня России рубль подешевел к иностранным валютам примерно на 0,5%. Российская валюта оказалась под давлением на фоне расширения антироссийских санкций. Под санкции попали пять российских IT-компаний и три физлица. Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, они несли угрозу безопасности США и их партнерам. Дополнительное давление на российский рынок исходило от долгового рынка, на котором отсутствовал спрос на облигации федерального займа.

В среду, 13 июня, баррель Brent стоит $75,64 (+0,23%). Цена на черное золото остается стабильной. Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая пройдёт в Вене 22-23 июня.

Курс доллара в понедельник закрылся на уровне 62,81 руб. Покупателям не удаётся закрыть ценовой разрыв уже 32 дня, а образовался он 10 мая. Опираясь на технический анализ, считаю, что сегодня для рубля с долларом наступает ключевой момент. Если торги на Московской бирже завершатся выше 63,30 руб., то нас ожидает новый виток ослабления рубля. Первым целевым уровнем для пары доллар/рубль выступит 65,50 руб., а для пары евро/рубль – 79,00 руб.

Ключевыми событиями новой недели являются заседания ФРС США, ЕЦБ и ЦБ РФ.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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