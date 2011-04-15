Акции продолжат падение

Внешний фон на открытии российского рынка сложился умеренно негативным. Американские фондовые индексы вчера показали прирост в символические несколько сотых процента, и столько же сегодня теряют. Но почти на доллар снизилась нефть после закрытия российского рынка в понедельник.

Этого вполне достаточно, чтобы рынок продолжил отрабатывать нарисованную «двойную вершину» и скатился сегодня еще на 0,4-0,7 процентов. С технической точки зрения Индекс Московской биржи находится на не очень сильной поддержке, пробитие которой вниз уведет индикатор к уровню 2444 пункта.

Впрочем, поддержку акциям к вечеру может оказать хорошая статистика по запасам нефти.

Пока же американское Минэнерго повысило прогноз добычи нефти в стране в текущем году на 0,6%. Американский институт нефти спрогнозировал снижение недельных запасов углеводорода на величину меньшую, чем ждут участники рынка, что и вызвало начало снижения нефти вчера вечером. Однако мы не раз видели, что данные Минэнерго значительно расходились с прогнозом API.

В любом случае мы не ожидаем, что нефть выйдет из коридора 74,7-77,6 доллара за баррель. Около этих границ имеет смысл открывать позиции с «плечами».

Немного поддержит рынок акций на открытии сильно упавший вчера на мировом рынке рубль, который отреагировал на американские санкции в отношении некоторых компаний и лиц, работавших с ФСБ. В результате, российская валюта ушла к отметке 63 руб за доллар.

Мы не расцениваем данные санкции сколь-либо серьезными и ждем отката котировок рубля ближе к 62,5 руб за доллар.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов







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