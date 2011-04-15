Доллар уповает на ястребиный настрой ФРС

Сегодня вечером завершится заседание Федрезерва США, которое будет важным не только для доллара, но и для мировых рынков в целом. Поскольку повышение ставки – седьмое с начала процесса нормализации монетарной политики и второе в этом году – уже давно учтено в ценах, инвесторов будут интересовать обновленные экономические прогнозы и риторика регулятора, которая задаст тон долларовым парам и рисковым активам.

С мартовского заседания, когда была повышена стоимость кредитования, уровень безработицы снизился еще на 0,3%, 48-летнего минимума, а занятость за этот период выросла почти на 550 тыс. Как мы узнали вчера, в мае годовой показатель инфляции вырос до 2,8% против 2,5% ранее и 2,7% по прогнозам, достигнув максимального с января 2012 года значения. При этом базовый CPI совпал с прогнозами, поскольку одним из ключевых драйверов разгона инфляции стало удорожание бензина на 1,7%.

По сути, общая картина складывается в пользу более ястребиной риторики Центробанка. Однако повышать экономические прогнозы регулятор вряд ли станет, по крайней мере, на текущий год, поскольку оценки были пересмотрены на повышение в марте, и тогда ЦБ учел эффект от налоговой реформы Трампа. Полагаем, в этот раз ФРС не станет торопиться с обновлением цифр.

Однако так называемая точечная диаграмма вполне может отразить более агрессивный настрой чиновников Центробанка, которые в последние месяцы стали делать более уверенные заявления. На это и будут надеяться быки по доллару.

В случае позитивного для «американца» сценария пара EURUSD, которая вчера просела, не сумев закрепиться над уровнем 1.18, вернется под 20-дневную скользящую среднюю, где может протестировать промежуточную поддержку в районе 1.1650. Психологический уровень 1.16 должен сдержать потенциальное падение.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.