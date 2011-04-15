Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14.06.2018

Нефть: попытки быков выглядят неубедительно

В первой половине торгов среды котировки нефти Brent торговались с негативным настроем, стремясь к отметке 75. Однако в районе 75,25 актив нащупал поддержку, оттолкнувшись от которой впоследствии подскочил в область 76,85. Быки не отважились на тестирование уровня 77, испугавшись близости 20-дневной скользящей средней, однако краткосрочный технический прогноз немного улучшился после вчерашней динамики.
Поводом для возобновления покупок черного золота послужил неплохой отчет Минэнерго, если не брать в расчет показатели добычи, которая выросла на 0,9%, вплотную приблизившись к отметке 11 млн баррелей в сутки. Запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, запасы дистиллятов и бензина упали на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей соответственно.
Впрочем, в преддверии судьбоносного саммита ОПЕК участники рынка не зацикливаются на американских данных – сейчас трейдеров больше волнует вопрос потенциального наращивания добычи странами-участницами сделки. Вчера появились разговоры о том, что Россия планирует предложить своим коллегам постепенно вернуться к уровням производства, зафиксированным до вступления соглашения в силу. Ряд экспортеров с большой долей вероятности поддержат эту инициативу, в том числе Саудовская Аравия. Но найдутся и те, кто будут против из-за опасений обвала цен.
В общем, с каждым днем туман над предстоящей встречей только сгущается, и нервозность на рынке энергоносителей нарастает. В такой обстановке не исключены довольно резкие колебания котировок в обоих направлениях, хотя риски падения по-прежнему преобладают, несмотря на недавний локальный отскок.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ






В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100