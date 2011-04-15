Нефть: попытки быков выглядят неубедительно

В первой половине торгов среды котировки нефти Brent торговались с негативным настроем, стремясь к отметке 75. Однако в районе 75,25 актив нащупал поддержку, оттолкнувшись от которой впоследствии подскочил в область 76,85. Быки не отважились на тестирование уровня 77, испугавшись близости 20-дневной скользящей средней, однако краткосрочный технический прогноз немного улучшился после вчерашней динамики.

Поводом для возобновления покупок черного золота послужил неплохой отчет Минэнерго, если не брать в расчет показатели добычи, которая выросла на 0,9%, вплотную приблизившись к отметке 11 млн баррелей в сутки. Запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, запасы дистиллятов и бензина упали на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей соответственно.

Впрочем, в преддверии судьбоносного саммита ОПЕК участники рынка не зацикливаются на американских данных – сейчас трейдеров больше волнует вопрос потенциального наращивания добычи странами-участницами сделки. Вчера появились разговоры о том, что Россия планирует предложить своим коллегам постепенно вернуться к уровням производства, зафиксированным до вступления соглашения в силу. Ряд экспортеров с большой долей вероятности поддержат эту инициативу, в том числе Саудовская Аравия. Но найдутся и те, кто будут против из-за опасений обвала цен.

В общем, с каждым днем туман над предстоящей встречей только сгущается, и нервозность на рынке энергоносителей нарастает. В такой обстановке не исключены довольно резкие колебания котировок в обоих направлениях, хотя риски падения по-прежнему преобладают, несмотря на недавний локальный отскок.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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