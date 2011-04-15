Рынок акций РФ в среду закрылся на положительной территории на фоне повышения цен на сырую нефть. На итоги закрытия повлияло также ожидание решения заседания ФРС, которое грозило повышением процентных ставок четвертый, незапланированный, раз в году.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,25%), машиностроительного (+0,87%) и потребительского (+0,43%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги повышением на 0,16% и закрылся на отметке 2275.35 пункта. Индекс РТС вырос на 0,63% и остановился на уровне 1149.20 пунктов на фоне роста курса рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть торговались в среду на негативной территории. Однако после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые показали падение запасов нефти на прошлой неделе на 4.143 млн баррелей, бензина на 2.271 млн баррелей и дистиллятов на 2.101 млн баррелей, котировки развернулись вверх.

Стоимость нефти марки Brent к концу торгов в России выросла на 0,72%, до 76.43 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,35%, до 66.59 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался в течение дня на негативной

территории, но после выхода данных о сильном падении запасов нефти и нефтепродуктов развернулся вверх и закончил регулярные торги в плюсе против доллара США и евро. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,72%, до 62.36 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,76%, до 73.47 рублей за евро.

В случае, если ФРС проявит осторожность и не будет обещать четвертого повышения процентных ставок в текущем году, доллар может оказаться под давлением, что будет позитивно сказываться на курсе рубля.

В четверг будут опубликованы данные по занятости в Австралии, информация об объеме промышленного производства в Китае, потребительской инфляции в Германии и розничным продажам в США. Центральным событием дня будет итог заседания ЕЦБ по денежно–кредитной политике и пресс–конференция руководителя ЕЦБ Драги.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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