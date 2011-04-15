На следующей неделе у рынка появится шанс на рост

Вчера индекс МосБиржи закрыл день с минимальным изменением -0,04%. Трейдеры ждут внешних сигналов. Прочитал прогноз одного аналитика о том, что ЧМ по футболу является мощным драйвером роста рынка (чуть ли не на 20%). Что-то я сомневаюсь… Наоборот крупные спортивные соревнования являются факторами риска. Напомню теракт, совершённый во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Напомню, что во время проведения Олимпиады-80 по данным КГБ в готовности находились более 400 террористов из различных подпольных организаций, которые планировали террористические акты в местах прибытия иностранных делегаций. В последнее время проведение крупных спортивных соревнований по времени совпадает с обострением локальных конфликтов. Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008) совпал с началом Олимпиады в Рио-де-Жанейро, Олимпиада в Сочи (2014) совпала по времени с острой фазой конфликта на Украине. Надеюсь, что на этот раз история не повторится.

Американский фондовый рынок по итогам высоковолатильных торгов в среду показал падение, после того как ФРС США повысила ставки, как и ожидалось, и немного повысила прогноз по темпам повышения ставок на этот год. Теперь ожидается, что до конца этого года будет еще два повышения ставок ФРС, в то время как раньше ожидалось одно повышение. Американский центробанк повысил ключевую ставку по кредиту овернайт на четверть процентного пункта до 1,75%-2%, а также убрал из своего заявления обещание стимулировать экономику «в течение некоторого времени». Согласно свежим прогнозам участников заседания, инфляция превысит целевой уровень ФРС 2% и дойдет до 2,1% в этом году, а затем будет там оставаться до 2020 года включительно.

В среду ФРС повысила прогноз по росту ВВП США. Медианный прогноз по реальному росту ВВП на этот год увеличился с 2,7% до 2,8%. На 2019-2020 гг. прогноз остался без изменений. Долгосрочный медианный прогноз остался на уровне 1,8%. Экономическая активность в США увеличивается «уверенными» темпами, сообщается в заявлении ФРС. В предыдущем заявлении темпы были роста были охарактеризованы как «умеренные». Также участники заседания ФРС понизили ожидания по уровню безработицы. Медианный прогноз на этот год понижен с 3,8% до 3,6%. На 2019 и 2020 гг. медианный прогноз по уровню безработицы в США понизился с 3,6% до 3,5%.

Ждем заседание ЕЦБ, по результатам которого ожидается оглашение сроков сворачивания программы скупки облигаций. Сегодня Дональд Трамп встретится с главными советниками по торговле, чтобы решить, стоит ли вводить в действие пошлины на китайские товары, которыми Трамп угрожает в последнее время, передает Reuters слова высокопоставленного чиновника в администрации Трампа. Трамп должен обнародовать обновленный список китайских товаров, попадающих под новые пошлины, в пятницу. Суммарная стоимость этих товаров составит $50 млрд. Ожидается, что новый список будет несколько меньше предыдущей версии, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Пока мы отдыхали китайский фондовый рынок рос, вышли на работу он стал снижаться и тащит вниз индекс развивающихся рынков EEM от MSCI. Немного не повезло, но на следующей неделе если никаких проблем с ЧМ по футболу не будет, у рынка появляется шанс на небольшой рост (не 20%). Нервирующих инвесторов событий станет меньше. Кроме того, на фоне сильного падения коммерческих запасов нефти в США близость заседания ОПЕК 22 июня уже не пугает.





Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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