В фокусе заседание ЕЦБ

В среду торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Yandex N.V. (+4,47%), инвесторы отыгрывали новость о выкупе компанией своих акций на сумму $100 млн. Лидерами снижения стали акции ГМК Норникеля (-1,93%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62-63.

Реакция рынка на итоги заседания ФРС оказалось умеренной. Фьючерсы на индексы потеряли менее 1%. После кратковременного скачка, что является обычной реакцией на новости от ФРС, рынок начал успокаиваться. Повышение ставки ожидалось, но теперь интрига в том, как отреагируют ЕЦБ и российский ЦБ. ЕЦБ должен заканчивать программу стимулирования, но на заседании не будут присутствовать все участники. Если ЕЦБ по каким-то причинам не сможет принять решение об окончании программы смягчения, то рынки отреагируют негативно. Российский ЦБ, на мой взгляд, не будет снижать ставку в текущих условиях Сокращение разницы между ставками ФРС и ЦБ играет против рубля, а рыночная конъюнктура, в частности, рост цен на топливо разгоняет инфляционные ожидания. Высокая ставка сдержит отток средств из рублевых облигаций и снизит давление на рубль.

Минфин готов при необходимости корректировать покупки валюты. Это хорошая новость, поскольку во время чемпионата может усилиться не только приток, но и отток валюты. Спрос формируют не только импортеры товаров и услуг, но и инвесторы, которые будут выводить дивиденды. Я полагаю, что до заседания ОПЕК рубль сохранит относительную стабильность, ориентируюсь на диапазон 61-64.

В качестве идеи для покупки инвесторы могут рассмотреть Ленту (+1,07%). С компании сняты претензии в антимонопольных нарушениях. Сеть открыла новые магазины в Сибири.

Ожидаю спокойную динамику. Движение будет определяться внешним фоном и ожиданиями участников по ставке ЦБ. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2270-2280 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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