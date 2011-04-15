Интерес к ОФЗ слабый, но рубль вдохновляет нефть

В среду, 13 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 28 коп. (-0,45%), до 62,53 руб., курс евро – на 39 коп. (-0,53%), до 73,64 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+435,94%), а в паре евро/рубль – 474,5 млн евро (+283,5%).

Банк России с 14 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,1164 руб., что выше предыдущего закрытия на 77,33 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 74,1365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 77,11 коп.

Рублёвые пары закрылись снижением. К закрытию дня российская валюта отыграла все свои потери, понесенные в понедельник (11 июня). Рубль укрепился к доллару и евро на фоне повышения нефтяных котировок. Цена на нефть марки Brent подорожала на 2%, до $76,85 за баррель. Повышению цен способствовал отчет Минэнерго США, в котором было отражено сокращение запасов нефти и нефтепродуктов за минувшую неделю.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,1 млн баррелей – до 432,441 млн баррелей (прогноз был -1,246 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,3 млн баррелей, до 236,763 млн баррелей (прогноз был -1,0 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 2,1 тыс. баррелей, достигнув 114,693 млн баррелей (прогноз был +0,5 млн баррелей). Участники рынка проигнорировали увеличение добычи нефти, которая за последнюю неделю выросла на 100 тыс. баррелей, 10,9 млн баррелей.

Участники рынка проигнорировали слабые результаты аукционов Минфина РФ и падение индекса государственных облигаций России (RGBI). Индекс RGBI закрылся снижением на 0,24%, до 141,38 пунктов. Своим снижением он указывает на то, что ОФЗ для зарубежных инвесторов стали менее привлекательными. Выручка от размещения ОФЗ составила 19,1 млрд руб. Минфин не добрал 0,9 млн рублей.

Сегодня ночью стало известно, что ФРС США подняла ставку на 0,25%, до 1,75%-2,00%, однако это событие слабо повлияло на котировки рубля к иностранным валютам.

Пара доллар/рубль сохраняет боковое движение в диапазоне 61,70 – 63,25 руб. Наконец-то покупателей закрыли ценовой разрыв, который образовался после майских праздников. Теперь они могут спокойно готовиться к штурму уровня 64,15 руб. Торговля в боковом коридоре может затянуться до 23 июня, пока не пройдёт встреча ОПЕК+. Когда нефтетрейдеры определяться с направлением, можно ожидать выхода пары доллар/рубль из указанного диапазона.

Для пары евро/рубль выделяю сопротивление на уровне 74,30 руб., поддержку – на 73,15 руб. Сегодня состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция его главы Марио Драги. Если европейский регулятор представит график сворачивания программы QE, то евро укрепится по всему рынку Форекс, это коснется и рубля, разумеется. Ожидаемый дневной диапазон торгов для пары доллар/рубль составляет 61,70 – 63,25 руб., а для пары евро/рубль – 73,10-74,35 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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