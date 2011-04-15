Нефть не находит себе места

В четверг Brent продолжила метаться в диапазоне, не находя себе места от волнения, нарастающего по мере приближения «дня X», когда страны ОПЕК и их союзники вынесут свой вердикт по вопросу наращивания добычи. Это главная тема, вокруг которой сконцентрированы спекуляции на протяжении последнего месяца и, безусловно, ключевой фактор неопределенности в сырьевом сегменте.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил накануне, что постепенное увеличение добычи странами ОПЕК+ неизбежно. Другими словами, вопрос уже считается решенным, тем более что два лидера соглашения в лице Саудовской Аравии и России заблаговременно начали готовить рынки к ослаблению квот, ссылаясь на достигнутые успехи и угрозу возникновения дефицита предложения из-за кризиса в Венесуэле и санкций в отношении Ирана.

Похоже, теперь вопрос лишь в том, насколько увеличивать объемы производства углеводородов. В качестве основного сейчас рассматривается вариант корректировки обязательств о сокращении добычи до 1,5 млн баррелей в сутки от текущих 1,8 млн. Самым негативным для быков по Brent сценарием станет ослабление квот сразу на 1 млн баррелей, впрочем, такой вариант маловероятен, особенно учитывая, что некоторые экспортеры и вовсе могут выступить против изменения условий соглашения из опасений обвала котировок.

В ближайшей перспективе Brent продолжит бороться за отметку 76, однако медвежьи риски по-прежнему преобладают, поскольку в условиях неопределенности игроки могут продолжить фиксацию прибыли перед наступлением выходных, тем более что сегодняшние данные Baker Hughes могут в очередной раз отразить наращивание буровой активности в США.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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