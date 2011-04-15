Индекс МосБиржи продолжает снижаться (вероятно до поддержки 2240). Снижение вписывается в общемировые тенденции – к примеру, китайский фондовый индекс сегодня тестирует годовой минимум. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что «риски для развивающихся рынков появились в результате сильного доллара США и роста нестабильности на финансовых рынках - этот эффект будет особенно заметен на тех развивающихся рынках, которые сильно закредитованы.» Думаю, что по итогам следующей недели мы увидим рост рынка. Будет меньше нервирующих инвесторов событий, таких как сегодняшнее решение Банка России по ключевой ставке, а заседание ОПЕК на фоне ожидаемого роста потребления нефти и сложностями с поставками инвесторов не пугает. JPMorgan Chase & Co. говорит, что клиенты сохраняют рисковые активы, несмотря на «ощутимое» беспокойство. Несмотря на беспокойства, мало кто готовится к падению рынка - инвесторы не хотят упустить возможность получить прибыль от рисковых активов.

Европейский Центральный банк подтвердил, что закончит массивную программу стимулирования экономики еврозоны в декабре. ЕЦБ прекратит скупку облигаций, которая составляет сейчас 30 млрд евро в месяц, если экономические показатели будут оставаться благоприятными. Но процентные ставки пока будут оставлены на прежних уровнях. «Управляющий совет будет продолжать чистые покупки в рамках программы скупки облигаций в текущих ежемесячных объемах 30 млрд евро до конца сентября 2018 года», – сообщил ЕЦБ в своем заявлении. Далее ЕЦБ планирует сократить объемы скупки до 15 млрд евро в месяц и покупать активы в этих объемах до конца декабря 2018 года, а затем «чистые покупки будут прекращены». ЕЦБ уже давно давал понять, что начнет постепенное сворачивание программы скупки активов, и называл сентябрь в качестве времени переломного момента. Однако некоторые аналитики будут удивлены решением ЕЦБ, так как восстановление экономики еврозоны в последнее время проходит с перебоями. Также увеличиваются беспокойства на счет политических перемен в Италии, роста цен на нефть и угрозы торговой войны Европы с США. «Последняя экономическая статистика говорит о том, что замедление экономического роста в первом квартале было в меньшей степени временным, чем, похоже, ожидал ЕЦБ», – говорит главный экономист по Европе в Capital Economics Дженнифер Маккиоун. Как и ожидали инвесторы, ЕЦБ сообщил, что ожидает сохранения ключевой процентной ставки на нуле «по крайней мере до конца лета 2019 года» и «пока это будет необходимо», чтобы убедиться, что инфляция не отклоняется от прогнозов.

В США фондовые индексы показали нейтральную динамику – вышла хорошая статистика по рынку занятности. На прошлой неделе в США неожиданно упало количество новых обращений за пособиями по безработице, а число официально безработных понизилось до минимального уровня почти за 44,5 года, что говорит о быстром сжатии рынка труда.

На российском фондовом рынке с 15 мая происходит коррекция апрельскому росту, но сегодня у рынка есть все шансы закрыться на положительной территории (близость поддержки на графиках нефти и графике индекса МосБиржи).







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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