В фокусе заседание ЦБ

Рынок снизился в четверг. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи упал до минимального значения с конца апреля и пересек 100-дневную среднюю. Исключением стали акции Мегафона (+2,49%) и другие бумаги телекоммуникационного сектора. Лидерами снижения стали акции RusAl (-9,24%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62-63.

Правительство готовится объявить о повышении пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость. Первая мера позволит экономить порядка 600-700 млрд руб. по окончании реформы. Повышение НДС принесет около 600 млрд руб. уже в 2019 году. Таким образом государство хочет сократить расходы и увеличить доходы бюджета, не прибегая к росту долговой нагрузки. Это создаст наименьшее инфляционное давление, но увеличит нагрузку на бизнес. Рентабельность в промышленности может снизиться на 10% и более от текущих уровней.

Сегодня в центре внимания – заседание ЦБ. На мой взгляд, регулятор сохранит ключевую ставку, чтобы не провоцировать новую волну оттока иностранного капитала. Повышение ставки ФРС снижает привлекательность рубля. Платой за рост налогов и инфляции должна быть премия в доходности по рублевым инструментам. Окно для возможности снижения ставки, вероятнее всего, откроется осенью.

Ожидаю продолжение коррекции. Рынок продолжит отыгрывать негативные новости о налоговой и пенсионной реформах. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2200- 2250 п.





Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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