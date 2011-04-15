В четверг активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг оставалась ограниченной, как, впрочем, и на развивающихся рынках в целом – инвесторам пришлось учесть в своей стратегии перспективы более «агрессивного» ужесточения денежной политики ФРС США, чем ожидалось ранее. В итоге акции Татнефти (TATN) подешевели на 2.0%, Северстали (CHMF) – на 1.4% Новатэка (NVTK) – на 1.2%, Газпрома (GAZP) и НЛМК (NLMK) – на 1.1%, Норникеля (GMKN) – на 1.0%. Во второй половине дня состоялась пресс-конференция М. Драги по итогам регулярного заседания ЕЦБ, однако реакция на решение ЕЦБ «заморозить» процентные ставки более чем на год была более заметной на валютном рынке, чем в фондовой секции.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 5.9%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 3.6%, Челябинского цинка (CHZN) – на 3.5%, Соллерс (SVAV) – на 3.4%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы повысились, по большинству азиатских продолжается коррекция вниз.

В краткосрочной перспективе вероятно сохранение состояния коррекции-консолидации по индексу РТС. Внимание трейдеров остается сосредоточенным на валютном рынке, где сочетание прогнозов ФРС США, предполагающих четырехкратный подъем базовой процентной ставки в текущем году, с решением ЕЦБ отложить повышение ставок более чем на год стало основанием для резкого движения вниз по паре евродоллар и укрепления доллара США к корзине мировых валют в целом. На российском валютном рынке в начале торгов также возможно укрепление доллара с «тестированием» отметки 62.5 по паре доллар-рубль в соответствии с внешним фоном.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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