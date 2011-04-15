Cамое резкое падение евро со времен Brexit

Единая валюта рухнула в четверг более чем на 2% после комментариев ЕЦБ, на данный момент пара EURUSD торгуется на отметке 1.1560, против 1.1810 сутки назад. Это было самое резкое падение евро к доллару со времени Brexit. Главной причиной считается указание, что ЦБ не намерен повышать ставки ещё год. Однако к ряду причин стоит также относить более решительный настрой ФРС, озвученный вечером в среду. Близость этих двух событий подчеркнула контраст намерений двух важнейших мировых ЦБ, вызвав резкую реакцию рынка.

В конце 2014-го ФРС действовал примерно с той же скоростью, «пообещав» повышение ставки, ровно за год перед самим повышением, но тогда это вызвало резкий рост доллара.

Главное, что можно вынести из заседаний ФРС и ЕЦБ на этой неделе – крупнейшие центробанки подтвердили отход от кризисных мер и готовы ускорять этот переход к норме. Вполне вероятно, что, когда страсти улягутся, наиболее пострадавшими вновь окажутся валюты развивающихся стран.

Банк Японии сегодня с утра не смог отметиться подобным оптимизмом, сохранив все ключевые моменты комментария в политике неизменными.

За счёт обвала евро на форекс, EURRUB потеряла за прошедший день 114 копеек, упав до 72.50. Сопротивление на 74, наблюдающееся последний месяц, вновь подтвердило свою силу. USDRUB при этом выросла на 10 копеек до 62.63. Но тут важно отметить рост курс в конце дня. Пара прибавила более 60 копеек по следам реакции на ЕЦБ.

Валюты крупных развивающихся стран теряют последние сутки и продолжают ослабление с утра, формируя негативный фон на открытия торгов по рублю. В то время как единая валюта вполне может продолжить своё ослабление к рублю, уйдя ближе к 72.0, USDRUB, вероятно, будет пробовать свои силы в преодолении 63.0 – области сопротивления за последний месяц.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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