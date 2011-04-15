ЕЦБ поддержал курс рубля

В четверг, 14 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 9 коп. (+0,15%), до 62,63 руб., курс евро снизился на 114 коп. (-1,55%), до 72,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,3 млрд (+4,87%), а в паре евро/рубль – 584,8 млн евро (+23,24%).

Банк России с 15 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,2511 руб., что ниже предыдущего закрытия на 86,53 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,5621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 57,44 коп.

Торги по рублёвым парам на Московской бирже завершились разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару и заметно подорожал против единой валюты. Курс евро рухнул на 2,4% на вечерних торгах после заседания ЕЦБ и заявлений его председателя Марио Драги в ходе пресс-конференции.

Регулятор понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2018 год с 2,4% до 2,1%. Программа QE сохранится до конца года и с октября будет уменьшена с 30 млрд евро до 15 млрд евро. Драги сказал, что на заседании сроки повышения ставки не обсуждались.

Курс доллара в начале торгов снижался до 61,96 руб. К закрытию сессии покупатели восстановили все дневные потери и вышли в плюс на фоне снижения нефтяных котировок. Закрытие состоялось на отметке 62,63 руб. за доллар США.

В ходе торгов в Нью-Йорке нефть подешевела до $75,75 за баррель. Её снижению способствовали два фактора. Первый из них – общее укрепление американской валюты после заседания ЕЦБ. Второй – страны ОПЕК+ планируют рассмотреть увеличение добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

В пятницу, 15 июня, на торгах в Азии, основные валюты торгуются в минусе по отношению к доллару США. Цена на нефть снизилась на 0,16%, до $75,81. В паре доллар/рубль пока никаких изменений не предвидится. Курс доллара останется торговаться около уровня 62,50 руб. с отклонениями от него на 60- 80 коп.

Курс евро очень сильно упал против доллара США. Перед выходными пара евро/доллар может войти в коррекционную фазу, при росте её курса с 1,1562 до 1,1630 от пары евро/рубль ожидается повышение до 73,20 руб. После заседания ЕЦБ ценовой канал для курса евро расширился до 2,5 руб. и составляет 71,70 – 74,20 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.