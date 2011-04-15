Евро страдает от дивергенции курсов ЕЦБ и ФРС

В пятницу доллар ослабил хватку, но еще не растерял преимущество против основных конкурентов. Позиции американской валюты остаются довольно сильными, и наблюдаемый сегодня откат связан скорее с технической коррекцией после недавнего ралли.

Пара EURUSD пытается ухватиться за отметку 1.16, но пока тщетно. Причем котировки испытывают дефицит импульса, несмотря на то, что инфляция в еврозоне вышла на уровне прогнозов, а затраты на единицу рабочей силы превысили ожидания, продемонстрировав рост на 2,0% против прогноза 1,9% и предыдущего значения на уровне 1,4%.

Игроки продолжают переваривать итоги вчерашнего заседания ЕЦБ, который проявил голубиную риторику в отношении повышения ставок. Отчасти потенциал восстановления пары ограничили недавние комментарии представителя европейского Центробанка о том, что решение регулятора было единогласным.

Что касается технической картины, минимумы на подходе к отметке 1.15 остаются под угрозой, пока евро торгуется ниже 20-дневной скользящей средней в области психологического уровня 1.17. В ближайшей перспективе котировкам необходимо как минимум закрепиться над отметкой 1.16, чтобы сформировать условия для дальнейших попыток коррективного восстановления, хотя в целом фундаментальные и технические перспективы единой валюты ухудшились на фоне расширения дивергенции курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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