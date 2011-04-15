Оптимистичные ожидания не оправдались

Наши оптимистичные ожидания насчет пятницы не оправдались – отечественные индексы значительно снижались и в итоге достигли двухмесячных минимумов. Причиной всему этому негативу послужил и обвал цен на нефть, и негативные тенденции на мировых рынках. Говоря о последнем, необходимо напомнить, что на Россию вновь давят санкциями. К слову, ещё и Центробанки ужесточают свою монетарную политику.

Чуть позже ситуация в мире на время резко поменялась в хорошую сторону, тем самым вызвав у нашего рынка слабую коррекцию. В целом, -0,7% для индекса Московской биржи – не столь существенная потеря, если учитывать весь масштаб окружающего негатива, исходящего из ситуации на мировых рынках. Там снова «начудили» США и Китай, от этого-то все и пошло. Товары «made in China» нещадно облагаются пошлинами. Но и ответные меры, по всей видимости, не заставят себя ждать. Без торговой войны обойдётся. Не стоит забывать, что масло в огонь подливают ЕЦБ и ФРС США. Монетарная политика ужесточается, а вместе с тем страдают «проблемные» рынки - развивающиеся (и том числе Россия). А значит, уходят деньги инвесторов.

Перейдем к корпоративному сектору. Лидером роста, безусловно, были акции компании «Уралкалий». Напомню, что компания сообщила о размещении привилегированных акций среди некоторых своих акционеров. Цена размещения одной такой акции составляет 107,04 рублей, а объём эмиссии - 150 млн акций. Так же лучше рынка были следующие акции: «Северсталь», «Татнефть» (обыкновенные акции), «ММК» и «Газпромнефть». Слабую же динамику продемонстрировали такие акции, как «Газпром», «Новатэк», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» (и обыкновенные, и привилегированные акции) и привилегированные акции компании «Башнефть». Да и «Сбербанк», «Аэрофлот», «Яндекс» и “X5 Retail” не показали хороших результатов.

Чего ждать на этой неделе? Ситуация будет напрямую зависеть от ситуации вокруг возможных торговых войн. Рассчитывает на рост рынка по итогам недели. Закрытие реестров по большинству «дивидендных акций» уже скоро - инвесторы решат, что было бы неплохо купить дивидендные бумаги. Определённо, возникнет какая-либо поддержка. При текущих непростых условиях неплохо держатся дивидендные бумаги. Пусть они и ушли в небольшой минус, но не сделать этого в текущих условиях было практически невозможно.

Переходя к паре рубль-доллар, напомню, что была попытка приблизиться к значению 63, но началась коррекция. Есть мнение, что для выплаты дивидендов компании снова будут продавать доллары ближе к концу месяца. Но это довольно спорный момент. Я не уверен, что все компании сейчас держат резервы под дивиденды именно в долларах. Это особенно касается тех компаний, которые не являются экспортёрами. Но все же валюту своими покупками поддерживает Минфин. К слову, индекс доллара вновь вырос и «перешагнул» отметку 94. Это явно противоречит укреплению рубля. Он, как валюты других развивающихся стран, сейчас под давлением.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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