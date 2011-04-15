Рубль слабеет под влиянием как внешних, так и внутренних факторов

Российский рубль терял позиции в пятницу на уходе от рисков на мировых рынках. В понедельник утром это движение получает своё развитие после сообщений о землетрясении в Осаке, Япония. Пара USDRUB закончила торги пятницы вблизи 63.20, прибавив 57 копеек и переписав полуторамесячные максимумы. EURRUB поднялась до 73.33, восстановив сразу 83 копейки из 114, потерянных в четверг.

На рынках вновь вернулся страх мировых торговых войн, которые однозначно воспринимаются как серьёзный негативный фактор, способный затормозить мировую торговлю и сдержать экономический рост. Это стало дополнительным негативным фактором на прошлой неделе помимо более решительного ястребиного тона ФРС и относительно слабых данных из Китая.

Опасения вокруг здоровья мировой торговли на этот раз оказали заметное влияние на котировки нефти. Она снизилась с открытия торгов в пятницу на 4.4%. Это дополнительно сгущает тучи над российской валютой.

Российский ЦБ в пятницу также проявил озабоченность существующими на рынке тенденциями. Банк России оставил без изменений ключевую ставку на уровне 7.25%, а также продемонстрировал ястребиный разворот в комментариях. В заявлении по итогам очередного заседания говорилось о продлении периода перехода к нейтральной денежно-кредитной политике на фоне роста инфляционных ожиданий (вероятно, из-за падения).

Кроме того, были повышены оценки уровня инфляции вследствие изменений налоговой политики. Повышение инфляционных рисков всегда крайне негативно воспринимается инвесторами, поэтому нельзя исключать продолжения давления на рубль из-за оттока средств из рублёвых активов по итогам этих комментариев.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro





























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