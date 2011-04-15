Коррекция на рынках может усилиться

В пятницу рынок продолжил коррекционную динамику. Индекс Мосбиржи упал до минимального значения с 23 апреля. Лидерами роста стали привилегированные акции Tатнефти (+1,24%). Лидерами снижения стали акции Мечела (-6,61%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,50-63,50.

ЦБ сохранил ключевую ставку. Регулятор отметил высокие риски разгона инфляции выше таргета в 4% в 2019 году, что обусловлено волатильностью рынков, геополитическими факторами, а также реформами пенсионной и налоговой систем, последствия которых ЦБ пока не просчитал. На мой взгляд, решение регулятора соответствовало обстановке и ожиданиям участников рынка, но сохранение ставки может лишь помочь снизить темпы оттока капитала, который обусловлен ослаблением рубля и ростом доходности долларовых инструментов.

Мы ожидаем усиления коррекции на рынке. Котировки вниз толкают технические и фундаментальные факторы. Нефть падает на фоне разгорающегося нового витка торговой войны между США и Китаем. Маловероятно, что поддержку котировкам окажет встреча представителей ОПЕК. Причем эти новости мировой геополитики будут негативно влиять в разной степени, но негативно на все мировые площадки, а для российского рынка имеются свои негативные факторы – экономические реформы. Поддержкой по индексу Мосбиржи на ближайшее время видится уровень 2200 п.

Сегодня рынок продолжит отыгрывать негативные новости по налоговой и пенсионной реформе. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2200-2220 пунктов.





Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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