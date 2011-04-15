Новости ОПЕК+ лишают рубль силы

В пятницу, 15 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 91 коп. (+0,91%), до 63,19 руб., курс евро – на 83 коп. (-1,15%), до 73,33 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-6,97%), а в паре евро/рубль – 542,5 млн евро (-7,23%).

Банк России с 16 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,6851 руб., что выше предыдущего закрытия на 43,40 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 72,5329 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 102,92 коп.

Российская валюта подешевела к иностранным валютам с открытия Московской биржи. На американской сессии давление на неё заметно усилилось. Ключевыми факторами снижения курса рубля стали обвал нефтяных котировок и снижение индекса государственных облигаций России (RGBI).

Цена на нефть марки Brent снизилась на 4%, до $73,10 за баррель. Покупателей к закрытию позиций подтолкнули разговоры о том, что Россия и Саудовская Аравия, ключевые участники сделки ОПЕК+, предлагают в III квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки. При падении цены ниже $75 за бочку уже сработали технические факторы (я имею в виду срабатывание защитных стопов под трендовой линией).

Индекс RGBI снизился на 0,3%, до 141,01. В пятницу решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на отметке 7,25% не оказало заметного влияния на рублёвые пары. Курс доллара повышался до 63,35 руб., курс евро – до 73,58 руб.

В понедельник, 18 июня, для рубля ключевым фактором является динамика цен на нефть. На торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,66%, до $72,61. По нефти прослеживается два уровня поддержки на отметках $71,60 и $70,65. Если покупатели иностранных валют сегодня воспользуются снижением нефтяных котировок, то они могут заметно улучшить доходность своих валютных портфелей.

Пара доллар/рубль торгуется в узком коридоре 36 дней. При выходе цены из диапазона 60,94 – 63,24 руб. целевыми уровнями выступят 63,90 руб. и 64,75 руб. за доллар США. У пары евро/рубль тоже хорошие перспективы для дальнейшего роста. Первыми целевыми уровнями выступят 74,30 руб. и 75,00 руб. за евро.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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