Рубль может выйти из диапазона

В минувшую пятницу рубль резко развернулся после двух дней восстановления и обновил минимумы 9 мая, пустив доллар за предел ключевой отметки 63 руб. Евро тоже прилично прибавил в весе, вернувшись выше уровня 73 руб.

Одной из главных причин столь резкой просадки российской валюты послужили распродажи на рынке нефти, где Brent потеряла более 3% за день на опасениях увеличения добычи ОПЕК+ и неопределенности в отношении масштабов пересмотра условий сделки. Масла в огонь подлили данные из США, которые указали на очередной прирост числа буровых установок в стране до нового максимума марта 2015 года. Кроме того, рубль пострадал от бегства капитала из развивающегося сегмента в целом, которое становится все более очевидным в РФ, если судить по темпам угасания спроса на ОФЗ.

В этих условиях, а также на фоне возвращения спроса на доллар в контексте более жесткой монетарной политики ФРС, перспективы рубля выглядят не лучшим образом. Если инвесторы продолжат бежать с развивающихся рынков, а нефть продолжит падать под влиянием фиксации прибыли перед саммитом ОПЕК, в ближайшие дни не исключен выход российской валюты из диапазона после пробоя отметки 63,85 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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