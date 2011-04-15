Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18.06.2018

Рынок нефти готовится к саммиту ОПЕК+

Нефть марки Brent просела больше чем на 3% по итогам торгов пятницы, обновляя 2-месячные минимумы на торгах в понедельник. На этой неделе состоится саммит ОПЕК+, и напряженность в преддверии этого события накалилась до предела, о чем свидетельствует высокая волатильность котировок и усиливающееся стремление к фиксации прибыли.
На выходных Иран, Венесуэла и Ирак четко дали понять, что готовы заблокировать предложение увеличения добычи, тогда как ранее Россия и Саудовская Аравия фактически подтвердили, что наращивание объемов производства неизбежно. Таким образом, обострение противостояния среди участников сделки сигнализирует о том, что предстоящая встреча экспортеров обещает быть непростой. Игроки на всякий случай фиксируют прибыль в том числе и по этой причине.
Определенное давление на котировки черного золота также оказывает развитие ситуации между Китаем и США. В ответ на действия Вашингтона, который представил новый пакет тарифов в отношении Пекина, Китай пригрозил ввести пошлины на импорт американской нефти. Кроме того, в очередной раз увеличилось число действующих буровых установок в Штатах, до нового максимума с марта 2015 года.
С технической точки зрения Brent подошла к психологической отметке 72, которая может остановить падение, если в ближайшее время не появится новых факторов давления. С другой стороны, утрата этого важного уровня практически обезоружит линию обороны в виде уровня 70, который должен выстоять и предотвратить еще более масштабные потери.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100