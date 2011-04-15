Рынок нефти готовится к саммиту ОПЕК+

Нефть марки Brent просела больше чем на 3% по итогам торгов пятницы, обновляя 2-месячные минимумы на торгах в понедельник. На этой неделе состоится саммит ОПЕК+, и напряженность в преддверии этого события накалилась до предела, о чем свидетельствует высокая волатильность котировок и усиливающееся стремление к фиксации прибыли.

На выходных Иран, Венесуэла и Ирак четко дали понять, что готовы заблокировать предложение увеличения добычи, тогда как ранее Россия и Саудовская Аравия фактически подтвердили, что наращивание объемов производства неизбежно. Таким образом, обострение противостояния среди участников сделки сигнализирует о том, что предстоящая встреча экспортеров обещает быть непростой. Игроки на всякий случай фиксируют прибыль в том числе и по этой причине.

Определенное давление на котировки черного золота также оказывает развитие ситуации между Китаем и США. В ответ на действия Вашингтона, который представил новый пакет тарифов в отношении Пекина, Китай пригрозил ввести пошлины на импорт американской нефти. Кроме того, в очередной раз увеличилось число действующих буровых установок в Штатах, до нового максимума с марта 2015 года.

С технической точки зрения Brent подошла к психологической отметке 72, которая может остановить падение, если в ближайшее время не появится новых факторов давления. С другой стороны, утрата этого важного уровня практически обезоружит линию обороны в виде уровня 70, который должен выстоять и предотвратить еще более масштабные потери.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



















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