От роста пенсионного возраста проиграют все

В Госдуму внесено предложение о повышении пенсионного возраста. Принят самый жёсткий вариант - для мужчин 65 лет, для женщин - 63. Но результат будет противоположный замыслу, а последствия - плачевными для всех. Цель - сэкономить деньги, которые сейчас платят на пенсии . В Пенсионном фонде (ПФР) их не хватает, и туда идут деньги из госбюджета. И вроде бы людям, которые теперь станут позже выходить на пенсию, платить не надо - вот и экономия государства. Но если пожилых работников станет больше, то увеличатся расходы бюджета по другим статьям. Вырастут выплаты им по больничным листам и затраты на медобслуживание - а попробуй, не болей в 63 года. Повысится уход на инвалидность и выплаты пособий по ней. Да и кто захочет принять на работу человека после 60? Уже после 50 очень трудно найти работу. Это говорят 85% людей по соцопросам. Значит, вырастет безработица и выплаты пособий по безработице.

И есть расчёт Академии труда и социальных отношений, что экономия от роста пенсионного возраста будет только три-четыре года. А потом расходы бюджета из-за этих дополнительных статей превысят экономию на пенсиях. Только государство деньги станет платить не пенсионерам, а новым безработным, больным, инвалидам. Повышение выхода на пенсию - бессмысленно, оно только увеличит прямые расходы бюджета.

А если смотреть с позиций самих людей - совсем плохо. Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин сейчас - в среднем 68 лет, по Росстату. На пенсию выходить - в 65. А в большинстве регионов у мужчин продолжительность жизни меньше или равна 65 лет. Это тоже Росстат говорит. И ещё. В перспективе 40% мужчин не доживут до 65 лет. То есть реально, по статистике, а не для красного словца - почти половина мужчин не смогут дожить до пенсии. А люди нового предпенсионного возраста часто будут оставаться без средств к существованию - ни зарплаты, ни пенсии.

И не надо думать, что всё это относится только к старшему поколению и не затрагивает молодых. На пенсию стариков часто целые семьи вынуждены жить, потому что она хотя и маленькая, но стабильна, в отличие от зарплаты. А кто с внуками сидеть будет, если бабушки-дедушки работают? Значит, молодые мамы работать не смогут - ещё дополнительные потери в доходах. Или мест в детсадах нужно больше - вот и новые расходы бюджета. Кроме того, смена поколений в экономике замедлится, для молодёжи ведь тоже меньше работы окажется. Так что на молодых повышение пенсионного возраста сильно проявится.

Да и вот что по деньгам людей интересно. Ведь пенсия - это не благотворительность от государства. Это деньги самих граждан, которые от зарплаты отчисляются всю жизнь. Итак , по нынешним цифрам. Предположим, зарплата 30 000 руб. в месяц. С неё отчисляется в Пенсионный фонд 6600 в месяц, то есть с 20 до 65 лет грубо отчислят три с половиной миллиона. Берём для простоты без учёта инфляции и инвестиционного дохода за эти годы. Сейчас средняя пенсия в России 14 100 руб. , в год около 170 тыс. И даже если, как обещает правительство, повышение пенсионного возраста увеличит пенсию на 12 тысяч в год, то будет 182 тыс. за год. То есть если в среднем доживёт человек до пенсии, то до конца жизни в 68 лет получит пенсию за три года около 550 тыс. Это конечно, очень грубый расчёт, но человек получит назад только 16% от своих отчислений в Пенсионный фонд.

Какие ещё последствия от этого? Работать вбелую станет ещё менее выгодно. Ведь беда с пенсиями - и из-за того, что зарплаты многие чёрные, с них не идут отчисления. Таких доходов - 44%, по оценке самого ПФР. В последние годы многие люди стремятся к белой зарплате, ещё и потому что на пенсию деньги отчисляются. А если возраст повысят, то эти отчисления станут терять смысл - их всё равно не получишь или получишь мало и недолго. Значит, больше экономики станет уходить снова в тень, а от этого опять - нехватка денег у Пенсионного фонда…

Одним словом, не видно преимуществ от повышения пенсионного возраста на большую перспективу. А недостатков много. Вероятно, вариант повышения смягчат, но примут. Хотя по опросам, 90% населения против.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд













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