Мы настроены оптимистично

Вчера индекс РТС закрыл день с понижением -1,46%, индекс МосБиржи снизился на 0,66%. На графике индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (-1,22%) продолжает развиваться понижающийся тренд. Вчера фондовый индекс аргентинской биржи Merval из-за смены руководства в ряде энергетических компаний и в Центральном Банке, упал на 8,3%. На память всплыл один из последних обзоров BlackRock в котором аналитики обратили внимание на нестабильное положение экономик Аргентины, Турции, Бразилии и Мексики. Недавно Аргентина получила от МВФ 50 миллиардов долларов США, курс песо к доллару стал расти, но фондовый рынок остается в неустойчивом состоянии. Что касается Турции, Мексики и Бразилии, раздражающим инвесторов фактором являются выборы, в связи чем бюджетная дисциплина может ослабнуть. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, к примеру, перед выборами 24 июня, о намерении его страны создать собственную научную базу в Антарктике, хотя денег в бюджете на это нет.

Цены на нефть отскочили наверх от поддержки 72-73 (Brent). Думаю, что после заседания ОПЕК 22-23 июня цены вырастут. Они несколько снизились по сравнению с концом мая, но мировая добыча в целом показала падение, так что цены на нефть могут начать расти. В новом аналитическом докладе Jefferies сообщил, что ожидает роста цен на нефть. При сохранении спреда между Brent и WTI, аналитики Jefferies повысили целевой уровень по обоим маркам. «Рынок нефти сжат, и мы полагаем, что риски со стороны предложения, скорее всего, вызовут рост цен на нефть в 2018 году. Коммерческие запасы быстро сокращаются, и рынок начинает учитывать в ценах дальнейшие риски со стороны предложения, усилившиеся в связи с грядущим восстановлением «антииранских» санкций США, стремительным падением нефтедобычи в Венесуэле и даже сланцевой индустрией США, которая показывает признаки ограниченности возможностей увеличения темпов роста. Эластичность спроса по цене тоже является поводом для беспокойства, на фоне недавней девальвации многих валют развивающихся стран, но мы считаем, что в целом устойчивая мировая экономика сможет скомпенсировать увеличение цен на нефть», – сообщает в отчете аналитик Jefferies Джейсон Гаммел.

В понедельник индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги не очень сильным снижением, заметно восстановившись после достигнутых ранее внутридневных минимумов. Рост акций энергетического сектора спопобствовал смягчению падения индексов, вызванного беспокойствами касательно торговой войны, усилившихся из-за объявленных Китаем ответных пошлин на товары из США. На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на $50 млрд китайского импорта, чем в скором времени вызвал ответ со стороны Пекина, который сообщил о введении пошлин на несколько видов товаров из США. Акции Boeing, динамика которых сильно зависит от степени торговой напряженности между США и Китаем, так как Boeing является крупнейшим американским экспортером в Китай, упали в понедельник по итогам торгов на 0,88%, сильнее всех поспособствовав снижению индекса Dow Jones Industrial Average. Акции Caterpillar, производителя строительного оборудования, завершили торги падением на 0,89%. Также упали акции компаний по производству микросхем, так как большая часть их выручки зависит от Китая. Индекс PHLX semiconductor потерял 0,99%, показав худшую дневную динамику за месяц. Акции Intel потеряли 3,43%, сильнее всех поспособствовав падению индекса S&P 500 и воспрепятствовав росту индекса Nasdaq Composite. Падение Intel произошло на фоне беспокойств из-за пошлин и понижения рейтинга от Northland Securities.

Торговые войны продолжаются… Дональд Трамп грозит резко усилить торговый конфликт с Китаем. Президент США попросил свою администрацию определить товары из Китая объемом в $200 млрд, на которые будут наложены новые пошлины. Этот шаг Трампа последовал за объявлением Пекином ответных мер на пошлины на китайский импорт в объеме $50 млрд, планируемые американской стороной. Последняя инициатива Дональда Трампа, в случае претворения ее в жизнь, вероятнее всего, столкнет две страны, являющиеся крупнейшими по величине экономики в мире, в торговую войну. «К сожалению, Китай решил ввести пошлины на $50 млрд экспорта из США», – заявил Трамп в понедельник вечером. Трамп распорядился, чтобы торговый представитель США Роберт Лайтхайзер определил товары в объеме $200 млрд, на которые будут наложены пошлины в 10%. «Если Китай увеличит пошлины еще раз, то мы ответим на это действие наложением дополнительных пошлин еще на $200-млрд объем товаров», – сказал Трамп.

Сенат принял решение восстановить запрет на продажу комплектующих из США китайской телекоммуникационной компании ZTE Corp. Это редкий случай, когда Сенат пошел против Дональда Трампа, который ранее принял шаги по восстановлению работы ZTE. Эта мера входит в более обширный законопроект по обороне, который в понедельник прошел голосование в Сенате большинством голосов в 85-10 и почти наверняка должен быть принят. Ожидается, что Трамп будет вести переговоры с представителями Конгресса, чтобы убрать запрет на продажу комплектующих для ZTE из окончательной версии законопроекта об обороне. ZTE неоднократно нарушала введенные США санкции. Кроме того, представители разведки США уже давно предупреждают, что оборудование этой компании может быть использовано для шпионажа за американцами. Представители ZTE эти обвинения отвергают. Во вторник вечером Трамп встретится с членами Палаты представителей из республиканской партии, и на этой встрече может быть поднят вопрос о ZTE. В среду ожидается встреча Трампа с членами Сената из республиканской партии, целью которой будет нахождение путей возобновления бизнеса ZTE.

В мае мы писали в обзорах, что июнь не станет месяцем роста, но в данный момент мы настроены оптимистично и считаем, что многие акции можно покупать чтобы продать их в середине июля. В котировках ВТБ начался отскок наверх от декабрьских минимумов, при том что на недельных графиках есть «бычьи расхождения» по индикаторам RSI, MFI, MACD. В акциях Газпрома «бычьих расхождений» нет, зато есть поддержка на уровне 135. Акции ФСК ЕЭС на падении индексов показывают боковую динамику. Вероятно, при ослаблении негатива они одними из первых будут «вставать с колен».









Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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